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影／球迷場邊高喊「不要打假球」 中職聯盟、球團提告

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
李姓球迷昨天在洲際棒球場高喊不實言論，遭工作人員、警方帶離現場。圖／讀者提供
李姓球迷昨天在洲際棒球場高喊不實言論，遭工作人員、警方帶離現場。圖／讀者提供

昨晚味全龍對決中信兄弟的比賽在台中洲際棒球場舉辦，但李姓球迷在場邊高喊「不要打假球」，遭工作人員帶離後報警，聯盟、球團昨晚提告妨害名譽，第五警分局受理後，將通知李到案說明，中華職棒會長蔡其昌也怒斥「造謠抹黑的人，中華職棒不需要」。

第五警分局四平所表示，有關球迷昨晚在洲際棒球場的比賽中，高喊「不要打假球」的言論，聯盟、球團已在昨晚向警方報案，昨天案發時，已有派員到場，將球迷帶離、抄錄資料，今天將通知涉案人到案說明，依法偵辦。

據查，李姓男子（51歲）昨天在中信兄弟對味全龍的比賽時，在台中洲際棒球場的場邊高喊「不要打假球」，也被直播鏡頭捕抓到，場邊工作人員將李帶離後，通知警方到場。

李男看到警方到場，仍不改言論，直說「我覺得是打假球」，還報上自己姓名，強調「行不改名，坐不改姓」，警員在抄錄資料後，將李男帶離球場，中華職棒大聯盟、味全龍球團也在昨晚賽後向警方提告。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌說，中華職棒珍惜每一位球迷，但這種造謠抹黑的人，中華職棒不需要，花錢也不代表就是老大，對於違法抹黑內容，聯盟將會依法嚴正處理。

蔡其昌 中信

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