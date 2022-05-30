大叔急購點數欲約見辣網妹 遭阻驚覺被人傷了心

48歲陳姓男子透過網路認識自稱「琪琪」的女子，兩人互加LINE後，對方以甜言蜜語討取陳歡心，假藉見面需購買遊戲點數。陳男昨晚10點多指示前往台南市中西區康樂街一家便利超商要購買3萬元遊戲點數，超商店員發覺有異報警，陳才驚覺是詐騙打消念頭。

「我要買3萬元遊戲點數。」陳男一邊講電話，一邊操作機台欲購買遊戲點數，超商店員發覺他行為有異，立即通報台南市警二分局海安派出所巡邏員警陳尚謙、葉品瑩前來處理，。

警到場了解後係網路交友援交詐騙的一貫手法，並告知近來多起假交友真詐騙案例，經勸說後，陳才取消購買遊戲點數的念頭。

不法分子利用網路社群通訊軟體，PO上面容姣好、身材火辣的美女照，要求男性朋友加LINE聊天，然後再主動表示有兼職援交，要求對方購買遊戲點數支付。

台南市警二分局指出，要求以遊戲點數支付網友見面或是援交費用，百分之百是詐騙，歹徒會以確認是否為警察辦案、身分驗證、保證金等理由，要求購買遊戲點數，事實上美女根本不會露面。