大叔急購點數欲約見辣網妹 遭阻驚覺被人傷了心

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聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

48歲陳姓男子透過網路認識自稱「琪琪」的女子，兩人互加LINE後，對方以甜言蜜語討取陳歡心，假藉見面需購買遊戲點數。陳男昨晚10點多指示前往台南市中西區康樂街一家便利超商要購買3萬元遊戲點數，超商店員發覺有異報警，陳才驚覺是詐騙打消念頭。

「我要買3萬元遊戲點數。」陳男一邊講電話，一邊操作機台欲購買遊戲點數，超商店員發覺他行為有異，立即通報台南市警二分局海安派出所巡邏員警陳尚謙、葉品瑩前來處理，。

警到場了解後係網路交友援交詐騙的一貫手法，並告知近來多起假交友真詐騙案例，經勸說後，陳才取消購買遊戲點數的念頭。

不法分子利用網路社群通訊軟體，PO上面容姣好、身材火辣的美女照，要求男性朋友加LINE聊天，然後再主動表示有兼職援交，要求對方購買遊戲點數支付。

台南市警二分局指出，要求以遊戲點數支付網友見面或是援交費用，百分之百是詐騙，歹徒會以確認是否為警察辦案、身分驗證、保證金等理由，要求購買遊戲點數，事實上美女根本不會露面。

警方呼籲，網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾要提高警覺，切勿透露個資給對方，更不要聽信任何理由購買遊戲點數，若發現可疑，可撥打165反詐騙專線查證或是110報案，以防感情、財物兩頭空，得不償失。

不法集團透過LINE內容，誘騙交友男子見面前得先購買遊戲點數。記者黃宣翰／翻攝
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網路交友常見圈套，以長相美貌女子照片行騙。記者黃宣翰／翻攝
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台南陳姓中年男子遭電信交友詐騙，警員到超商勸阻他購買3萬元遊戲點數。記者黃宣翰／翻攝
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詐騙 台南 超商

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