大叔急購點數欲約見辣網妹 遭阻驚覺被人傷了心
48歲陳姓男子透過網路認識自稱「琪琪」的女子，兩人互加LINE後，對方以甜言蜜語討取陳歡心，假藉見面需購買遊戲點數。陳男昨晚10點多指示前往台南市中西區康樂街一家便利超商要購買3萬元遊戲點數，超商店員發覺有異報警，陳才驚覺是詐騙打消念頭。
「我要買3萬元遊戲點數。」陳男一邊講電話，一邊操作機台欲購買遊戲點數，超商店員發覺他行為有異，立即通報台南市警二分局海安派出所巡邏員警陳尚謙、葉品瑩前來處理，。
警到場了解後係網路交友援交詐騙的一貫手法，並告知近來多起假交友真詐騙案例，經勸說後，陳才取消購買遊戲點數的念頭。
不法分子利用網路社群通訊軟體，PO上面容姣好、身材火辣的美女照，要求男性朋友加LINE聊天，然後再主動表示有兼職援交，要求對方購買遊戲點數支付。
台南市警二分局指出，要求以遊戲點數支付網友見面或是援交費用，百分之百是詐騙，歹徒會以確認是否為警察辦案、身分驗證、保證金等理由，要求購買遊戲點數，事實上美女根本不會露面。
警方呼籲，網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾要提高警覺，切勿透露個資給對方，更不要聽信任何理由購買遊戲點數，若發現可疑，可撥打165反詐騙專線查證或是110報案，以防感情、財物兩頭空，得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言