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短髮女偷走16張海底大尋寶 花園夜市彩券阿伯傷心哭

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南網友PO文有老阿伯在北區花園夜市賣彩券，一張才賺幾塊錢，本月28日晚上，竟遭一名女子謊稱有中大獎，要阿伯給他吃紅，要阿伯拿彩券給她看看，涉嫌順手偷手16張每張價值300元彩券，讓阿伯傷心流淚。轄區台南市警五分局今天說，警方已受理報案，全案積極偵辦中。

報案人稱其彩券攤位的三百元彩券（海底大尋寶）遭一陌生女子竊取，總共損失16張連號彩券，價值4800元。

網友PO文，5月28日晚上11點多，一名短頭髮瘦小，身穿黑短衣短裙女子， 拿一個紅包來，謊稱有中大獎，騙阿伯要給他紅包吃紅，在跟阿伯說要拿彩券看看，順手偷走16張彩劵。阿伯在花園夜市賣彩券，一張才賺幾塊錢而已，竟然偷走阿伯16張彩券，讓阿伯傷心難過流淚。

轄區市警五分局說，被害人70歲徐老先生，29日到和緯派出所報案，他彩券攤位面額300元彩券（海底大尋寶）遭一陌生女子竊取，總共損失16張連號彩券，價值4800元。

案由和緯派出所員警依規定受理並積極偵辦，經調閱監視器追查，全案待犯嫌到案後，依法移送司法機關追究刑責，絕不寬貸。

網友在台南北區大小事PO文，在花園夜市賣彩券阿伯被偷16張彩券，要求警方偵辦。翻攝自台南北區大小事臉書社團
網友在台南北區大小事PO文，在花園夜市賣彩券阿伯被偷16張彩券，要求警方偵辦。翻攝自台南北區大小事臉書社團
網友爆料，70歲徐老先生在花園夜市賣彩券，竟被人偷走16張彩劵。記者黃宣翰／翻攝
網友爆料，70歲徐老先生在花園夜市賣彩券，竟被人偷走16張彩劵。記者黃宣翰／翻攝
台南市徐姓阿伯（右）在花園夜市賣彩券，到派出所報案被偷16張彩劵。記者黃宣翰／翻攝
台南市徐姓阿伯（右）在花園夜市賣彩券，到派出所報案被偷16張彩劵。記者黃宣翰／翻攝

彩券 台南

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