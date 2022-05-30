苗栗頭份清晨火燒厝 3女子急抱5貴賓狗逃生

苗栗縣頭份市義民廟附近一棟2層加蓋鐵皮屋，今天清晨5點多突然發生火警，火勢悶燒加上巷弄狹小搶救不易，屋内2名租客睡夢中驚醒逃逸；濃煙竄到後方美容院，店內3名女子在濃煙中被消防員從窗戶救出時，手中還抱著驚慌失措的5隻貴賓狗，起火原因還待調查。

這場火警因火勢悶燒加上巷弄狹小救火不易，消防人員拉水線灌救，大約半小時才控制火勢，起火點是在1樓，消防人員抵達火場時，整棟鐵皮屋已全面燃燒，屋內電線火花不斷發生短路發出爆裂聲響。

逃出屋外的租客賴先生說，睡夢中聽到霹哩啪啦聲音，驚醒聞到濃煙味就嚇得趕緊叫另名租客起床逃生，昨晚就沒菸抽了，根本不知道怎麼起火的。

這兩名租屋房客自行從1樓逃出戶外後，火勢延燒迅速，因建物2樓緊鄰後方一家美容院，火勢從2樓延燒過去，3名住在店內女子趕緊跑向前方陽台等待救援，還好消防人員發現後，立即以水箱車靠近建築物，並從車頂一一將3女及5條貴賓狗平安救出。

縣消防局3大隊副大隊長唐惠屏指出，起火的是磚造2樓住宅，兩位承租的男子住一樓，聽到燃燒聲音就逃了出來，火勢延燒到後方鄰近中正路的一間髮廊，幸未造成人員傷亡，起火原因還要調查。