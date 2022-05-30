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清秀女工廠發呆引桃警注意 竟是逃家10天身障者
苗栗縣一名身心障礙女子不滿家人限制行動，趁外出時獨自搭車到桃園市大園區找網友，失聯10天，昨天才被警方發現在一家工廠打工維生，經員警好言勸說後，她才與家人一同返家。
大園警分局表示，潮音派出所警員陳信誠昨天15時許在轄區一間工廠內執行家戶訪查勤務時，發現一名女子神情恍惚坐在戶外休息區，員警見狀上前關心。
員警查詢身分，發現竟是被通報協尋的失蹤人口。這名江姓女子（30歲）向員警表示，她因為不想被家人限制行動待在家裡，於是趁著外出買早餐時，獨自北上到桃園找網友，並在友人的介紹下到工廠打工維生。
由於江女具中度身心障礙身分，員警隨即依規定通知其家屬前來接人，同時對江女苦心勸說，江女最後在員警好言相勸下化解心結，與家人一同返家團圓。
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