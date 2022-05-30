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酪梨要套袋 老翁不夠高 「借」鄰居鋁梯用辯忘了還
高雄市楠梓區一名柯姓老翁最近要幫種植的酪梨套袋，但因有些酪梨果長得太高，柯翁騎機車在果園附近一處停車場看到鋁梯，沒經過同意就將鋁梯「借走」遲遲未還，鋁梯原主人發現鋁梯不見報警，警方調閱監視器找到柯翁，依竊盜罪嫌送辦。
據了解，77歲柯姓老翁在楠梓區大學路26街附近有一處農園，擔心果園中種植的酪梨果遭蠅蟲叮咬腐敗，陸續套袋，但因身高不夠，部分酪梨又長得太高，本月15日上午6時許偶然發現農園附近，一處開放的私人空地停車場放有鋁梯，未經同意，騎機車「借」走鋁梯，使用完就放在農園內。
鋁梯主人鄭姓男子19日發現鋁梯不見報警，經警方擴大調閱監視器，發現柯翁涉有重嫌，28日通知柯翁到案說明。柯翁坦言因為酪梨套袋借了鋁梯來用，後續忘記歸還。因柯翁與鄭男不認識，警方也在柯翁果園找到鄭男失竊的鋁梯，全案依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。
楠梓分局提醒，個人財物應小心保管，貴重物品更應加上防盜措施；而民眾尤應有尊重他人財物觀念，不可任意取走他人物品，此舉恐已涉犯刑法第320條竊盜罪，到時遭警查獲送辦，將得不償失。
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