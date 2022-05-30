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感謝護轎 清水警獲贈Q版白沙屯媽祖口罩

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

為感謝台中市清水警分局在今年白沙屯媽祖進香活動期間，鑾轎各項安全維護勤務及平日執行各項勤務，還配合防疫，久富餘公司經理謝文卉及清水正牌米糕莊小老闆蔡瑋哲昨下午到清水警分局共同捐贈，印有「Q版媽祖圖樣及白沙屯媽祖」字樣的口罩1800個和米糕50份，清水警分局長游永中代表接受。

清水區正牌米糕莊平時即人潮不斷，假日更是大排長龍，該米糕莊今年白沙屯媽祖進香活動回鑾時，與久富餘工業有限公司，為支持轄區清水警分局維護鑾轎安全維護及沿線路口交通疏導勤務，5月25日上午即捐贈口罩200個及米糕135份，給勤務人員使用及享用，當天下午，鑾轎進入沙鹿區由清水警分局長游永中帶領員警列隊，準備接駕時，路旁民眾發現，警方統一帶上螢光黃印有「Q版媽祖圖樣及白沙屯媽祖」字樣的口罩，特別亮眼吸睛。

久富餘公司經理謝文卉表示，公司研發的白沙屯媽祖進香系列防疫口罩及外包裝盒，研發過程每一階段都是向白沙屯媽祖擲筊允諾歷經四4月才大功告成；媽祖進香活動期間，沿途贈與香燈腳使用，感於在這次疫情下警察人員執勤勤務辛苦，為表達對警察人員的支持，藉此贈與轄區清水警分局員警使用，祈望員警能身體健康平安度過疫情，持續維護人民生命財產安全；他表示，公司Q版媽祖是由該公司設計，並於5月18日媽祖起駕前申請著作權核准在案，目前只要口罩有「Q版媽祖」圖樣才是正版。

久富餘公司經理謝文卉當年跟隨白沙屯媽祖鑾轎到清水區時，當時即借住正牌米糕莊的住家休息，與米糕店老闆全家結緣，得知小老闆蔡瑋哲具有設計背景，於研發進香系防疫口罩及外包裝盒版面過程中，履遭挫折無法順利完成，故請蔡瑋哲協助，蔡瑋哲表示該外包裝盒相片原本使用白沙屯媽祖神像相片，經多次擲筊詢問後，媽祖指示使用蔡去年自己拍攝進香活動相片合成為現包裝盒的圖樣，包含口罩字體大小也都是逐一請示媽祖允諾才得以完成。

分局長游永中感謝久富餘工業有限公司及清水正牌米糕莊贈防疫物資，同時對於警方執勤給予支持與肯定，讓員警能多一份保障，安心做好防疫、治安、交通等工作，他也呼籲民眾應勤洗手、外出戴口罩、配合政府各項政策，共同做好防疫工作，讓疫情早日遠離。

企業與清水知名米糕莊捐贈「Q版白沙屯媽祖」口罩給清水警分局，由分局長長游永中（右三）代為接受。圖／警方提供
企業與清水知名米糕莊捐贈「Q版白沙屯媽祖」口罩給清水警分局，由分局長長游永中（右三）代為接受。圖／警方提供
企業與清水知名米糕莊捐贈「Q版白沙屯媽祖」口罩給清水警分局。圖／警方提供
企業與清水知名米糕莊捐贈「Q版白沙屯媽祖」口罩給清水警分局。圖／警方提供
企業與清水知名米糕莊捐贈「Q版白沙屯媽祖」口罩給清水警分局。圖／警方提供
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白沙屯媽祖 口罩 疫情

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