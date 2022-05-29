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新北6旬運將酒駕自撞逃逸 民眾傻眼報警「他在OK納涼」

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市謝姓老翁今天晚上7點多，開計程車行經深坑區北深路一段時，疑因酒駕晃神自撞水泥護欄，撞擊力道大，車頭全毀，誇張的是，他撞車後棄車逃逸，現場目擊民眾均傻眼。警方獲報，民眾指證「他在OK超商納涼」，上前果然找到老翁，他酒測值達每公升0.75毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

新店警方今天晚上7點10分獲報，深坑區北深路一段有車輛自撞，派員趕抵發現一輛車頭全毀的計程車橫躺在大馬路中央，而駕駛卻不見了，經現場熱心民眾指出，「剛剛駕駛自撞護欄後就下車逃逸，跑去前面OK超商納涼」，前往查看。

警方在超商內找到謝翁（65歲），發現他全身酒氣，詢問後他坦承是車主，警方依規定酒測，他酒測值高達每公升0.75毫克，嚴重超標違法；由於員警到場後他已不在現場，詢後依公共危險罪嫌函送台北地檢署偵辦。

經查，謝翁持照條件正常，當時開計程車從石碇往深坑市區方向欲返家，孰料警方正要進一步詢問狀況，他卻在派出所呼呼大睡。警方指出，除了涉犯刑法，由於謝翁肇事後棄車不顧，未依規定處理，將依道交條例第62條舉發，將面臨3000元以下罰鍰，並吊扣駕照一個月至三個月；也呼籲民眾，喝酒不開車，勿心存僥倖，害人害己。

新北市深坑區北深路一段，今天晚上一輛計程車駕駛酒駕自撞水泥護欄，車頭全毀，駕駛心虛逃逸，留下橫躺在大馬路上的計程車阻礙下班人車通行。記者翁至成／翻攝
新北市深坑區北深路一段，今天晚上一輛計程車駕駛酒駕自撞水泥護欄，車頭全毀，駕駛心虛逃逸，留下橫躺在大馬路上的計程車阻礙下班人車通行。記者翁至成／翻攝
新北市深坑區北深路一段，今天晚上一輛計程車駕駛酒駕自撞水泥護欄，車頭全毀，駕駛心虛逃逸，留下橫躺在大馬路上的計程車阻礙下班人車通行。記者翁至成／翻攝
新北市深坑區北深路一段，今天晚上一輛計程車駕駛酒駕自撞水泥護欄，車頭全毀，駕駛心虛逃逸，留下橫躺在大馬路上的計程車阻礙下班人車通行。記者翁至成／翻攝
新北市深坑區北深路一段，今天晚上一輛計程車駕駛酒駕自撞水泥護欄，車頭全毀，駕駛心虛逃逸，留下橫躺在大馬路上的計程車阻礙下班人車通行。記者翁至成／翻攝
新北市深坑區北深路一段，今天晚上一輛計程車駕駛酒駕自撞水泥護欄，車頭全毀，駕駛心虛逃逸，留下橫躺在大馬路上的計程車阻礙下班人車通行。記者翁至成／翻攝

計程車 超商 深坑

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