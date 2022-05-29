派出所所長新勤休制 基層嘆道德勒索：「警官變義警」

警政署5月試辦派出所所長每日勤務至多12小時新制，律定所長只要上班12小時，離所下班時段，副所長或第二副所長代理，勤休新制試辦4周以來，城鄉兩樣情。高雄有所長被長官「道德勒索」，下班仍留轄區待命，嘆「警官變義警」。屏東、台東各有41、15個所試辦，所長認為，落實代理人制度能讓工作和生活更平衡。警局表示，將彙整各單位意見呈交警政署。

派出所所長過去採責任制，上完12小時的班，仍待在派出所或轄區，以保持機動性。警政署通報全國各警察機關5月1日起，試辦所長每日勤務至多12小時勤休新制，規定所長每月最多報領60小時加班費，讓以往原本每天12小時上班時數外〈其中4小時可報超勤〉，其餘值日在所的時數都可以列入半年的內部管理時數報獎勵，不再有「以時數換功獎」機制。

新制上路將滿月，高雄不少所長叫苦連天，有人點出癥結說，有分局長不放心沒所長坐鎮，挾長官之姿說「轄區平安無事可照新制，有狀況最好趕回來處理」，分局長口中所謂的狀況，可能只是雞毛蒜皮之事，有所長迫於長官要求，犧牲下班時間在所待命，成了無薪可領的「義警」。

高雄資深所長則指出，若是在偏鄉服務的派出所所長，以往上完12小時勤務後，若下班時間在深夜，多數人選擇在派出所睡一覺才離所，但新制要求所長下班即離所，若轄區半夜發生狀況，被長官緊急以「召喚獸」叫回，又得從市區趕回偏鄉，若當月已值勤超過60小時，不得報領加班費，等於做白工。

也有所長表示，分局長官對所長「道德勒索」存在一天，新的值勤制度永遠不可能「正常」實施，最終犧牲的永遠是所長。

臉書「靠北Police」也有基層警發文投訴，指在偏遠小型派出所，人力少，主管有時排10小時，不是12小時，只是把可以領加班費的2小時，改成空班兼備勤，也就是俗稱的「暗班」，就是你下班，派出所有事，還是你要受理，因為人沒變多，但工時要減少，靠，表面上工時減少有屁（用），一樣影響到健康，「把檯面上的變成檯面下的就算了，還少錢，這真的是爛制度」。

高雄市區所長事務繁重，許多人感受不到新制上路後，讓工作減壓的善意。屏東、台東所長則認為有感，屏東市民和派出所所長林東禾說，新制加班以60小時為上限，較往常少10多個小時，休息時間增多，該所代理人制度很落實，副所長盡責，他休假安心，也能調整工作壓力。

台東大武警分局一名副所長說，台東勤務比六都單純，12小時上班新制運作算順暢，對家庭、身心健康有助益。成功警分局一名所長表示，過去一天24小時在所內，給下屬壓力也大，新制上路後，下班不在所內，同事遇問題可打電話找人，不用整天綁在派出所。

屏東縣警局行政科長黃榮山指出，新制長遠來看利大於弊，只要人員補齊，落實代理人制，可在高壓工作中獲得適度休息，任何制度施行非一蹴可幾，初期不適應都可預期。