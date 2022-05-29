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台中西屯工地牆壁倒塌壓死工人 職安署：停工、開罰

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區長安路二段的一處工地今天下午有工人施工，但施工時隔壁民宅的牆壁突然倒塌，壓中在工地工作的蔡姓工人，蔡送醫急救不治，職安署中區勞動中心已派員到場調查，認定違反職安法，先勒令業者停工，另將依法開罰3萬至30萬元。

職安署中區勞動中心主任李文進說，工安意外發生後，已派員前往調查，該處工地為一家營造公司所起造，開挖後委由另家鋼筋包商，派工人在現場綁鋼筋，而發生意外的工人因在該工地施工時，被鄰宅倒塌的牆壁壓中身亡，現場沒有做好相關防止倒塌的安全維護設施，已違反職安法規定，先勒令停工，要求改善，另外也會開罰3萬至30萬元。

台中市消防局在今天下午3時40分獲報，西屯區長安路二段的一處施工中工地，有工人遭壓住，消防隊到場時發現，蔡姓工人（62歲）被壓在隔壁民宅掉落的牆壁下，救出時已沒有生命跡象，送往中國醫藥大學附設醫院急救後，仍宣告不治。

警方已通知勞檢單位，查明是否有工安疏失，另外也聯絡死者家屬、報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市西屯區長安路二段的工地今天發生圍牆倒塌意外，蔡姓工人遭壓中送醫不治。圖／讀者提供
台中市西屯區長安路二段的工地今天發生圍牆倒塌意外，蔡姓工人遭壓中送醫不治。圖／讀者提供

工安 台中市

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