悲歌！屏東染疫男子不堪長照壓力 推確診母下樓釀悲劇

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屏東縣東港鎮驚傳長照悲劇！排行老四許姓男子（54歲）疑因長期照顧臥病在床張姓母親（79歲），近期疑母親又染上新冠肺炎，不堪沉重壓力，27日下午3點多把母親從二樓陽台推下一樓後，許竟接著往下跳，母親傷重不治，許男輕傷，警方獲報有人跳樓，但到場後，才發現這起長照悲劇。

據了解，許家是中低收入戶，許母育有五名子女，三人已過世，目前僅次子與四子與其同住。排行老二的兒子平日打零工為生，主要照顧者為四子，外孫女雖未同住，但不時會返家探視。許母長期臥病在床，26日與四子同時染疫，疑因照顧壓力更大，釀成悲劇。

附近鄰居說，四子許男很孝順，都是許男在照顧媽媽，沒有確診前大家都會互相幫忙，未料卻發生這樣情況。

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