快訊

打完疫苗去上學 柯文哲：中小學、幼兒園6月6日恢復實體上課

尼泊爾塔拉航空載22人小飛機失聯 當局派直升機急搜救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北19歲女搭男友車回家 「快到家」被拋飛頭顱破慘死

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市劉姓大學生昨天晚上騎機車載女友回家，進入女友家汐止區某社區後，在社區內街道行駛，卻因不明原因自摔；撞擊力道大，後座女友整個人拋飛後大力撞擊地面，頭部破裂大面積出血，當場失去呼吸心跳，緊急送醫仍亡；劉男意識清楚，警詢後被依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，劉男（18歲）昨天晚上10點10分，載女友回家，行經伯爵街就快到對方家了，卻在路上不明原因自摔，後座楊姓女友（19歲）反應不及，被拋飛近十公尺遠後重摔落地，當場沒了生命跡象。

附近民眾聽聞巨響查看，發現出車禍了，緊急打119。救護人員趕抵，觀察楊女頭部不斷出血，一邊止血，一邊緊急送內湖三軍總醫院搶救，不幸於昨天晚上11點44分宣告不治。案發現場鮮血流滿地，鞋子、飲品等機車物品灑落，場面駭人。

劉男全身擦挫傷，意識清醒，事發當下不斷哭泣，稱「看到有一輛車出現路口，嚇到閃避才摔車」，惟警方事後調閱監視器畫面，並沒看到有車輛出現，以致於影響行駛，警詢後將他依過失致死罪嫌送辦，詳細肇事原因尚待釐清。

據了解，當時機車車速不慢，雖然劉男持照正常且沒有酒駕，不排除是因為機車操作不熟悉導致。警方呼籲，騎乘機車應減速慢行，隨時注意路況，避免憾事發生。

警方對肇事車輛拍照、蒐證。記者翁至成／翻攝
警方對肇事車輛拍照、蒐證。記者翁至成／翻攝
機車上可見沾血的女用包包。記者翁至成／翻攝
機車上可見沾血的女用包包。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區伯爵街某社區，昨天晚上發生死亡車禍，現場血流滿地。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區伯爵街某社區，昨天晚上發生死亡車禍，現場血流滿地。記者翁至成／翻攝
含有珍珠的飲料不堪撞擊灑落滿地，現場還留有女生的鞋子。記者翁至成／翻攝
含有珍珠的飲料不堪撞擊灑落滿地，現場還留有女生的鞋子。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區伯爵街某社區，昨天晚上發生死亡車禍，現場血流滿地。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區伯爵街某社區，昨天晚上發生死亡車禍，現場血流滿地。記者翁至成／翻攝

監視器 汐止

延伸閱讀

不用打爆關懷中心電話 新北疫點通解惑5萬人次使用

快篩陽即確診見效 藍新北黨部批綠別整天想罰人300萬

快篩陽確診減輕急診壓力 新北議員：早知如此何必當初

新北國小幼兒園教甄7049人應考 錄取率提高達14.6%

相關新聞

保一總隊警察打警察 學弟施暴打到學長腿骨折

保安警察第一總隊三峽營區，26日竟然發生學弟暴打學長，打到腿骨折，只因亂扔垃圾在警備車上被糾正。受傷的警員已提告傷害等罪...

新北19歲女搭男友車回家 「快到家」被拋飛頭顱破慘死

新北市劉姓大學生昨天晚上騎機車載女友回家，進入女友家汐止區某社區後，在社區內街道行駛，卻因不明原因自摔；撞擊力道大，後座...

影／民眾受困新竹海山沙洲 海巡警消即刻救援

海巡署北部分署第八岸巡隊海山漁港安檢所於28日晚間6點接獲報案，有3名民眾因海水漲潮受困於新竹市海山漁港北堤前方約800...

機車騎士疑未注意車前狀況 意外造成5車連環撞

台南市東區中華東路二段，昨天中午12點多發生1起連環車禍，1輛機車行駛該處時，疑未注意車前狀況，碰撞前方另一輛機車，再造...

合歡派出所犬「多多」英勇救援 愛狗人士送狗糧加菜

花蓮合歡派出所時常幫助在山上受困的遊客，飼養的犬隻「多多」也隨行參與救援。日前員警跟著多多頸上鈴鐺聲，順利找到體力透支、...

獨／數萬尾死魚浮台西養殖區大排 上游疑遭亂倒有毒物質

雲林縣台西鄉養殖區主要排水的有才寮大排及火燒牛稠大排一帶，昨天和今天陸續發現大量死魚漂浮水面，起碼超過上萬尾，魚屍遍布慘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。