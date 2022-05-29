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新北19歲女搭男友車回家 「快到家」被拋飛頭顱破慘死
新北市劉姓大學生昨天晚上騎機車載女友回家，進入女友家汐止區某社區後，在社區內街道行駛，卻因不明原因自摔；撞擊力道大，後座女友整個人拋飛後大力撞擊地面，頭部破裂大面積出血，當場失去呼吸心跳，緊急送醫仍亡；劉男意識清楚，警詢後被依過失致死罪嫌送辦。
警方調查，劉男（18歲）昨天晚上10點10分，載女友回家，行經伯爵街就快到對方家了，卻在路上不明原因自摔，後座楊姓女友（19歲）反應不及，被拋飛近十公尺遠後重摔落地，當場沒了生命跡象。
附近民眾聽聞巨響查看，發現出車禍了，緊急打119。救護人員趕抵，觀察楊女頭部不斷出血，一邊止血，一邊緊急送內湖三軍總醫院搶救，不幸於昨天晚上11點44分宣告不治。案發現場鮮血流滿地，鞋子、飲品等機車物品灑落，場面駭人。
劉男全身擦挫傷，意識清醒，事發當下不斷哭泣，稱「看到有一輛車出現路口，嚇到閃避才摔車」，惟警方事後調閱監視器畫面，並沒看到有車輛出現，以致於影響行駛，警詢後將他依過失致死罪嫌送辦，詳細肇事原因尚待釐清。
據了解，當時機車車速不慢，雖然劉男持照正常且沒有酒駕，不排除是因為機車操作不熟悉導致。警方呼籲，騎乘機車應減速慢行，隨時注意路況，避免憾事發生。
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