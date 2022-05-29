聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／民眾受困新竹海山沙洲 海巡警消即刻救援
海巡署北部分署第八岸巡隊海山漁港安檢所於28日晚間6點接獲報案，有3名民眾因海水漲潮受困於新竹市海山漁港北堤前方約800公尺處沙洲，經海巡、警察、消防及熱心漁民協助下，合力將受困民眾救援上岸，所幸無嚴重傷亡，虛驚一場。
海山漁港安檢所指出，接獲報案後，立即通報海巡署第三（桃竹）巡防區指揮部及新竹市政府消防局第一大隊朝山消防分隊，巡防區指揮部即指揮艦隊分署第十二（新竹）海巡隊巡防艇及海山漁港安檢所人員前往救援，人員抵達現場後，現場水深及腰，且持續漲潮，加以天色昏暗，為爭取救援時效，立即協請港區內漁民駕駛船筏搭載海巡及消防人員前往救援，並順利將民眾救援上岸。
其中1名民眾腳部輕微受傷外，另外2名民眾均無大礙，後續由消防分隊送往醫治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言