影／民眾受困新竹海山沙洲 海巡警消即刻救援

海巡署北部分署第八岸巡隊海山漁港安檢所於28日晚間6點接獲報案，有3名民眾因海水漲潮受困於新竹市海山漁港北堤前方約800公尺處沙洲，經海巡、警察、消防及熱心漁民協助下，合力將受困民眾救援上岸，所幸無嚴重傷亡，虛驚一場。

海山漁港安檢所指出，接獲報案後，立即通報海巡署第三（桃竹）巡防區指揮部及新竹市政府消防局第一大隊朝山消防分隊，巡防區指揮部即指揮艦隊分署第十二（新竹）海巡隊巡防艇及海山漁港安檢所人員前往救援，人員抵達現場後，現場水深及腰，且持續漲潮，加以天色昏暗，為爭取救援時效，立即協請港區內漁民駕駛船筏搭載海巡及消防人員前往救援，並順利將民眾救援上岸。