機車騎士疑未注意車前狀況 意外造成5車連環撞

台南市東區中華東路二段，昨天中午12點多發生1起連環車禍，1輛機車行駛該處時，疑未注意車前狀況，碰撞前方另一輛機車，再造成另2輛機車撞成一堆，停在路邊白色轎車也被波及車損。3男2女分別受擦挫傷，其中1人頭部受傷送醫，肇事者酒測值均為零。

有網友在網路社群PO出1段影片，影像中1輛機車行駛中因碰撞另1輛嘰車，造成2車人車失控摔車，後也連帶波及其他2輛機車撞成一堆，網友表示已提供影片給警方查處，並呼籲民眾行車小心。

台南市警一分局交通分隊調查說，這起車禍發生於28日中午12時許，男子騎機車沿台南市東區中華東路二段南向北行駛至中華東路二段271號前，與車輛發生碰撞。