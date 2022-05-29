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機車騎士疑未注意車前狀況 意外造成5車連環撞
台南市東區中華東路二段，昨天中午12點多發生1起連環車禍，1輛機車行駛該處時，疑未注意車前狀況，碰撞前方另一輛機車，再造成另2輛機車撞成一堆，停在路邊白色轎車也被波及車損。3男2女分別受擦挫傷，其中1人頭部受傷送醫，肇事者酒測值均為零。
有網友在網路社群PO出1段影片，影像中1輛機車行駛中因碰撞另1輛嘰車，造成2車人車失控摔車，後也連帶波及其他2輛機車撞成一堆，網友表示已提供影片給警方查處，並呼籲民眾行車小心。
台南市警一分局交通分隊調查說，這起車禍發生於28日中午12時許，男子騎機車沿台南市東區中華東路二段南向北行駛至中華東路二段271號前，與車輛發生碰撞。
這起交通事故，共造成4輛機車及1輛轎車受波及，造成陳男（42歲）頭部受傷住院觀察，另辛男（25歲）、李女（25歲）、洪男（27歲）、呂女（23歲）以上均為輕微擦挫傷未送醫，警方經現場酒測均無酒測值。警方案發後已完成現場勘查與測繪蒐證，肇事原因及相關責任由警方調查中。
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