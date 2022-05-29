合歡派出所犬「多多」英勇救援 愛狗人士送狗糧加菜

花蓮合歡派出所時常幫助在山上受困的遊客，飼養的犬隻「多多」也隨行參與救援。日前員警跟著多多頸上鈴鐺聲，順利找到體力透支、失溫的登山隊員，護送下山。各界愛狗人士聽聞此事後，寄來狗糧、零食等，希望多多能繼續協助員警，守護山上遊客的生命安全。

新城警分局表示，許多人士從各地寄送總價近萬元的狗糧、零食、磨牙棒、維他命等，嘉獎神犬多多，派出所其他警犬酷馬、妮妮、舒莉也因此受惠。

其中來自新北市中和知名寵物公司送來價值不菲的維他命，要摻在狗糧裡讓牠們吃下，讓狗兒們骨骼強壯、毛色亮澤；新北板橋的退休員警也寄來2箱昂貴狗糧，給狗兒們加菜。

除此之外，近日5名合歡所員警在山上救護許多受困遊客，這些遊客感謝深山中員警相助，返家後紛紛寄來謝禮。

其中來自台北市的陳姓女子在3月下旬受困於克難關，她被克難關的強風颳倒在地，渾身虛脫無力，幸好員警即時救援，將她帶回休息安置，細心照料，感念合歡警頂著強風助脫險，特地寄來紀念杯、防疫物資給合歡所員警。

另外，來自台南的林姓男子5月上旬誤闖合歡山農場，受困於荒涼曠野，幸好員警摸黑搭救，給予晚餐及住宿等，林男回到台南後立即寄來1箱冷凍海鮮，讓山上員警也能享用海產風味。