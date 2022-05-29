影／16年老車「顧路」好窘 卡在左轉道釀回堵警來救
台中市賴姓男子20日駕駛16年的轎車，行經東區台中路時，卡在左轉車道，當時因是下班時間，造成後方車輛回堵，而且通行的汽機車為了閃避賴車，也左右繞道，險象還生，警方獲報後，趕緊協助將車輛移置到路旁，順利在到場後5分鐘內排除路況，讓用路人通行。
第三警分局立德所巡佐曾裕成、警員林志明，20日晚間6時許獲報，東區台中路段有車輛拋錨造成交通堵塞，因該路段是連接東南區、太平與大里的重要道路，平時車流量就較多，員警到場後發現，故障車輛停放在左轉車道上，雖有擺放警示標誌，賴姓車主（46歲）站在故障車後方指揮車輛繞道通行，許多用路人放慢車速，也造成車流阻塞。
賴姓車主表示，下班途中引擎突然發出怪聲，煞車也沒有反應，接著就熄火無法再發動，拉起手煞車、通知拖吊業者到場，只是天色逐漸昏暗，拖吊業者還需半小時才能趕到，自己站在路中指揮也覺得心驚膽戰，見員警到場實在安心不少。
員警當機立斷，協助車輛移往路旁，請賴男坐上駕駛座後，沒想到鑰匙一轉車輛竟成功發動，趕緊引導他將車輛停放路旁不妨礙交通處，協助擺放故障警示牌。
賴姓男子驚魂未定表示，這部車雖已開了16年，平時都有定期保養，當天這個突發狀況真的很嚇人，待會將車輛直接拖吊至汽修廠做詳細檢查，十分感謝員警的幫忙。
警方呼籲，開車出門前應做行前檢查，下車熄火時也記得檢查車燈是否關閉，定時進廠維修保養，如果車輛行駛過程中拋錨，務必保持冷靜，讓車輛滑行至路旁不妨礙交通處，若無法移動，也請開啟雙黃燈並在故障車輛後方適當距離放置警示標誌，以警告來車避免發生追撞，另請駕駛人至路旁安全處等待道路救援，保護自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言