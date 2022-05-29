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影／十字路口相撞！軍用吉普車當場四輪朝天 3人輕傷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣萬巒鄉沿山公路與新平路口，昨天中午11點半，駕駛黑色自小客車32歲李姓男子行經新平路口，經過沿山公路上的一輛輕戰車發生碰撞，輕戰車翻覆四輪朝天，擋風玻璃碎裂，撞擊力道大，雙方駕駛酒測均為零，軍車連同駕駛共3人，3人受輕傷，肇事原因待釐清。

警方調查，28日中午11點33分，在萬巒鄉新厝村沿山公路與新平路口，黑色汽車李姓男子沿著新平路，輕戰車駕駛28歲蒲姓男子行駛沿山公路，載著柯男、董男，雙方在路口發生車禍，輕戰車翻覆四輪朝天倒在馬路。

輕戰車駕駛蒲男有輕微腦震盪與手腳擦傷，輕戰車有2名乘客，柯男手擦傷、董男手腳擦傷，分別送高雄榮總屏東分院就醫。

警方對雙方實施酒測，酒測值均為零，肇事原因待釐清。警方呼籲用路人行經路口時，應注意左右來車並減速慢行。

李姓男子駕駛黑色汽車行經屏東縣萬巒鄉沿山公路與新平路口與軍車發生車禍，軍車翻覆四輪朝天。記者劉星君／翻攝
李姓男子駕駛黑色汽車行經屏東縣萬巒鄉沿山公路與新平路口與軍車發生車禍，軍車翻覆四輪朝天。記者劉星君／翻攝
李姓男子駕駛黑色汽車行經屏東縣萬巒鄉沿山公路與新平路口與軍車發生車禍，軍車翻覆四輪朝天。記者劉星君／翻攝
李姓男子駕駛黑色汽車行經屏東縣萬巒鄉沿山公路與新平路口與軍車發生車禍，軍車翻覆四輪朝天。記者劉星君／翻攝
李姓男子駕駛黑色汽車行經屏東縣萬巒鄉沿山公路與新平路口與軍車發生車禍，軍車翻覆四輪朝天。記者劉星君／翻攝
李姓男子駕駛黑色汽車行經屏東縣萬巒鄉沿山公路與新平路口與軍車發生車禍，軍車翻覆四輪朝天。記者劉星君／翻攝
李姓男子駕駛黑色汽車行經屏東縣萬巒鄉沿山公路與新平路口與軍車發生車禍。記者劉星君／翻攝
李姓男子駕駛黑色汽車行經屏東縣萬巒鄉沿山公路與新平路口與軍車發生車禍。記者劉星君／翻攝
李姓男子駕駛黑色汽車行經屏東縣萬巒鄉沿山公路與新平路口與軍車發生車禍，軍車翻覆四輪朝天。記者劉星君／翻攝
李姓男子駕駛黑色汽車行經屏東縣萬巒鄉沿山公路與新平路口與軍車發生車禍，軍車翻覆四輪朝天。記者劉星君／翻攝

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