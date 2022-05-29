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影／十字路口相撞！軍用吉普車當場四輪朝天 3人輕傷
屏東縣萬巒鄉沿山公路與新平路口，昨天中午11點半，駕駛黑色自小客車32歲李姓男子行經新平路口，經過沿山公路上的一輛輕戰車發生碰撞，輕戰車翻覆四輪朝天，擋風玻璃碎裂，撞擊力道大，雙方駕駛酒測均為零，軍車連同駕駛共3人，3人受輕傷，肇事原因待釐清。
警方調查，28日中午11點33分，在萬巒鄉新厝村沿山公路與新平路口，黑色汽車李姓男子沿著新平路，輕戰車駕駛28歲蒲姓男子行駛沿山公路，載著柯男、董男，雙方在路口發生車禍，輕戰車翻覆四輪朝天倒在馬路。
輕戰車駕駛蒲男有輕微腦震盪與手腳擦傷，輕戰車有2名乘客，柯男手擦傷、董男手腳擦傷，分別送高雄榮總屏東分院就醫。
警方對雙方實施酒測，酒測值均為零，肇事原因待釐清。警方呼籲用路人行經路口時，應注意左右來車並減速慢行。
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