板橋廢棄地下道雙亡意外 區公所指因長年滲水定期檢修

板橋府中路與南門街交叉口下水道昨晚發生工安意外，板橋區公所工務課表示，事發的東門地下道爲一座廢棄地下道，因仍有滲水問題，有抽水機持續運作，人員也定期檢修，這次發生不幸意外，未來會督促相關工程的承攬廠商落實局限空間安全作業程序辦理。

工務課說，這次意外為公所陸橋及地下道機電機設備及燈具維護合約廠商，兩施工人員在昨日下午做例行性機電設備抽水機檢修，發現地下道有積水現象，因此通知公所將做抽水作業，抽水完成才能檢修機電設備。

兩人在下午2時40分都還在地面保持聯絡，到了晚上8時多就連繫不上，到現場發現抽水設備與施工車輛都在，但就是不見人員，於是趕緊報警請消防人員尋找並搶救。

兩名施工人員一為廠商負責人，另一位則為負責人父親，被救出當下已經「到院前心肺功能停止（OHCA）」，昨晚詢問結果皆已不治。針對傳出兩人死因爲吸入過量危險氣體，工務課僅說目前死亡原因仍在釐清。

工務課指出，這次事發地點在東門地下道，是一座廢棄地下道，但並沒有填起來，因早年都有低地滲水的問題，近來也仍固定有些微水量流入，因此抽水機都有持續運作，廠商也都大約每個月4次定期檢修。