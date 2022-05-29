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豐原警連日在豪雨中救援落石倒樹 分局長表揚基層

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

連日豪大雨今天終於放晴，台中豐原地區因大雨造成落石樹倒，員警在風雨中救援排除路障，豐原警分局長劉安杰今天表揚12位執勤員警，迅速災難救援與狀況應變的處置能力；潭子區新田登山步道也因落石交通受阻，警民合力移除落石獲肯定。

連日大雨，大雅警分局潭北派出所巡佐吳嘉仁、警員許筱涵27日上午11點接獲民眾報案，潭子區龍興巷新田登山步道有落石影響交通，警方趕到現場後，發現落石掉落路中，山區道路只能單向通車，警員以木頭及石塊產生支點將該落石撐起，再與兩名路人起將落石推至路旁，恢復交通順暢。

豐原警分局表揚員警，包括5月26日豐東派出所警員顏誠佑、戴嘉勳到豐原區東陽路協助排除土石鬆動邊坡路樹倒塌；5月26日1晚上，合作派出所副所長張葉強、警員盧石文到豐原區田心路二段協助民宅遭泥漿流灌屋內。

5月26日晚上，社口派出所副所長蘇國峰、警員鄭以聖到神岡區大裡街與豐社路口道路塌陷，緊急拉起封鎖線並管制人車出入，避免災害擴大造成事故發生；5月27日中午，合作派出所警員雲昱棋、羅明祐、黃博聖、羅佑宗到豐原區中正路排除分隔島路樹倒塌，直至道路清除單位搬運清除，排除路障；5月27日下午，翁子派出所警員詹智皓、莊鎧寧到豐原區中坑巷處理山壁土石滑落，砸壞停放路旁之自小客及民宅牆壁。

豐原分局長劉安杰表示，此次豐原、神岡地區遭逢雨災襲擊，造成路樹倒塌、土石泥漿流灌屋內、道路塌陷等5起災害，員警搶救精神深獲社會大眾肯定。

台中豐原警分局員警連日救援落石和倒樹，員警獲表揚。圖／警方提供
台中豐原警分局員警連日救援落石和倒樹，員警獲表揚。圖／警方提供
台中豐原警分局員警連日救援落石和倒樹，員警獲表揚。圖／警方提供
台中豐原警分局員警連日救援落石和倒樹，員警獲表揚。圖／警方提供
台中潭子新田登山步道落石，潭北警民合力排除。圖／警方提供
台中潭子新田登山步道落石，潭北警民合力排除。圖／警方提供

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