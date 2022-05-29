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7旬酒醉老翁回家鬧事 涉持刀砍兒倒血泊 傷害罪起訴
73謝姓老翁有長期酗酒惡習，今年3月29深夜11時許，酒醉回家吵妻子，47歲謝姓兒子見狀制止父親，不料謝翁涉嫌拿水果刀刺傷兒子，兒子倒在血泊，幸好送醫後保重性命，謝翁酒醒後坦承酒醉釀禍，士林地檢署偵結，依傷害罪嫌起訴。
據悉，謝翁長期酗酒多次在家中鬧事，家人不斷隱忍，沒有報案求救，警方沒有報案紀錄，案發這夜謝父再度酒後回家，大聲敲打妻子房門吵鬧，兒子聽聞出面制止，反遭刺傷。
起訴指出，謝翁持水果刀攻擊兒子1、2次，刺傷兒子左肩，隨後兒子為了搶刀子拉扯、壓制父親，卻連遭揮砍數次，肩膀、右上背、右手、頸部撕裂傷，右胸受有穿刺傷。
媽媽見到慘況第一時間通知住在五樓的大兒子幫忙，警方到場後大兒子稱已打119叫救護車，並釐清謝翁酒醉回家鬧事，與消防人員協助抬送傷的兒子上救護車，送醫救治。
謝翁酒退後自知犯了大錯，須為酒醉失控的行為負責，但否認殺人未遂罪嫌，辯稱是兒子嗆他才會拿水果刀，僅有刺腹部1下，後來就被壓制在地，大兒子到場拿走刀子。檢方認為，兒子證稱不確定父親有無拿刀刺向頭部，加上其傷勢非明顯致命傷勢，難認謝翁有殺人犯意，全案依傷害罪嫌起訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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