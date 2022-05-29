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跟騷法上路！桃警婦幼隊增11警力 將辦有獎徵答

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

因應「跟蹤騷擾防制法」6月1日將上路，桃園市警局5月起陸續擴充人力並密集培訓，其中婦幼警察隊補11名警力全國最多，各分局家防官也增加10名，也與旅德插畫家合作繪製淺顯易懂宣導圖，並預告跟騷法上路當天將辦有獎徵答。

婦幼警察隊指出，為提供市民更完善的保護，婦幼隊將補充11名警力，增加人數全國最多；各分局家防官也從原有30名擴充至40名，且已全數在5月上旬先行到位，為即將上路的跟騷法密集培訓，另也針對全局警職人員舉辦278場次的教育訓練，盼案件不漏接、提供被害人及時且周全的保護。

婦幼警察隊這次也與旅德插畫家徐沛瑄合作，將跟騷行為4大構成要件（針對特定人、反覆或持續、與性或性別有關、違反意願使心生畏怖）及8大樣態（監視觀察、尾隨接近、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽及冒用個資）等繪製成生動的插畫。

婦幼隊也提醒，除跟蹤尾隨以外，不斷傳送訊息、寄送物品、追求邀約，甚至是由愛生恨而威脅恐嚇，皆屬跟騷法規範的跟蹤騷擾行為，可處1年以下有期徒刑，若攜帶危險物品最重則可處5年有期徒刑，還可預防性羈押。

婦幼隊呼籲民眾，若不幸遇到類似的情況，請立即撥打110或至派出所報案請求警察協助，並盡可能保持冷靜，利用錄音、錄影、截圖或向親友陳述等方式進行蒐證，以利完整還原遭跟騷過程，而追求他人同時也應尊重他人意願，以免觸法，婦幼隊將在6月1日舉辦有獎徵答活動，詳情請關注臉書粉專（https://reurl.cc/o1Yygv）。

桃警婦幼隊與旅德插畫家合作，繪製淺顯易懂插圖，跟騷法重點一次看懂。圖／婦幼隊提供
桃警婦幼隊與旅德插畫家合作，繪製淺顯易懂插圖，跟騷法重點一次看懂。圖／婦幼隊提供

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