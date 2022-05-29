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保一總隊警察學弟施暴打到學長腿骨折 隊長：從警30年第一次遇到這情況

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保一總隊警察打警察 學弟施暴打到學長腿骨折

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

保安警察第一總隊三峽營區，26日竟然發生學弟暴打學長，打到腿骨折，只因亂扔垃圾在警備車上被糾正。受傷的警員已提告傷害等罪嫌，施暴的警員被記一大過處分。第一大隊長直言：「從警30年第一次遇到這種情況」。

據了解，保一總隊第五大隊49歲蔡姓警員，主要工作是駕駛大巴士警備車搭載第一和第五大隊的員警上下班。本月1日，他在清理車廂時發現被遺留1個使用過的免洗便當紙盒。

由於僅知當天勤務是載運第一大隊警員，並不知道是誰扔的，便向大隊部回報，後來查出是1名34歲吳姓警員忘了帶下車。吳員被長官告誡時顯得錯愕，事後被要求寫報告，承諾往後會妥善管理隨身物品，避免造成他人困擾。

但是他卻懷恨在心，認為是被刻意告狀，為此還私下調查，得知是蔡姓警員（司機）向隊部舉報，進而查詢班表準備報復。到了26日上午，蔡員執勤中將巴士開到第一大隊廣場停靠時，吳員即衝上車質問，並動手施暴。

蔡員受傷就醫、眼鏡也被打壞，經診斷發現左腿脛骨閉鎖性骨折，當天便到三峽警分局吉埔派出所報案，提告傷害、妨害公務、毀損罪嫌。

對此，保一總隊第一大隊長蘇麗虹直言，她從警30年以來，第一次遇到這種情況。當時吳員坦承不小心把垃圾（便當盒）遺留在車上，也寫報告承諾會注意環境清潔，避免造成他人困擾。事後卻因為心裡的結過不去，才動手打人。

蘇麗虹認為此事根本就是誤會一場，其實蔡員編制在第五大隊，每天開車接送這麼多人，根本不會記得誰是誰，也不認識第五大隊的吳員，因此當發現車上被遺留垃圾，才會向隊部回報，並非刻意針對吳員投訴舉報。目前吳員已被行政處分記一大過，後續還要面對司法調查。

保一總隊三峽營區驚傳警員學弟施暴，把學長打到腿骨折。圖／翻攝臉書保一總隊三峽營區
保一總隊三峽營區驚傳警員學弟施暴，把學長打到腿骨折。圖／翻攝臉書保一總隊三峽營區

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