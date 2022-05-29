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女澎湖受訓落海失蹤至今未尋獲 海巡擴大搜尋不放棄

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導

40歲胡姓女子昨天上午搭乘友人水上摩托車，從布袋港出發前往澎湖受訓，上午10點50分左右警方獲報，指胡女落海失蹤海巡署雲嘉第五巡防區指揮部啟動岸、海、空救援機制並成立應變中心。目前仍未尋獲，將擴大搜尋。

胡姓女子昨上午9時許，搭載同行友人船隻，參加台灣水上摩托車協會舉辦海域訓練，同行共24車38人，從嘉義縣布袋港出發，目的地澎湖東吉嶼。上午10時許，同行友人發現胡女落海失蹤急報警協尋

海巡署雲嘉第五巡防區指揮部昨天上午約10時50分獲報立即啟動岸、海、空救援機制並成立應變中心。截至今上午8時計投入10艇、空偵機3架次、無人機2架次共計72員仍未尋獲。

巡防區指揮部表示不放棄任何機會，希望在黃金救援時間內尋獲失蹤者，並將持續派遣海巡艇擴大搜尋。

胡姓女子昨天上午落海，海巡人員不放棄任何希望漏夜搜救。記者莊祖銘／翻攝
胡姓女子昨天上午落海，海巡人員不放棄任何希望漏夜搜救。記者莊祖銘／翻攝
胡姓女子昨天上午落海，海巡人員不放棄任何希望漏夜搜救。記者莊祖銘／翻攝
胡姓女子昨天上午落海，海巡人員不放棄任何希望漏夜搜救。記者莊祖銘／翻攝
胡姓女子昨天上午落海，海巡人員不放棄任何希望，至今搜尋超過24小時。記者莊祖銘／翻攝
胡姓女子昨天上午落海，海巡人員不放棄任何希望，至今搜尋超過24小時。記者莊祖銘／翻攝

海巡署 失蹤 澎湖

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