快訊

基隆「大麥」今晚熄燈…大清早有人排隊等開店 引爆衝突濺血

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輕信投資可獲利 太太無奈到銀行幫匯款警阻詐

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市岡山區連姓婦人的丈夫日前加入股票投資Line群組，相信到銀行匯款投資可獲利，連婦覺得可能是詐騙，但她的丈夫卻深信不疑，並要求連婦到銀行匯款14萬，銀行行員發現有異，請員警到場，員警向連婦及連婦丈夫表示，專員提供的帳戶為人頭帳戶，成功阻詐。

據了解，連姓婦人的丈夫前一陣子加入股票投資Line群組，並且深信群組專員提到投資平台可獲利，連婦雖然覺得怪怪的，向丈夫表示可能是詐騙，但卻無法阻攔丈夫想匯款的心情，兩人還曾為此起了不少爭執，最後連婦說服不了丈夫，只能在本月25日中午幫忙到銀行匯款。

連婦向銀行行員表示，丈夫加入股票投資Line群組，因此來匯款14萬，銀行行員立即通報轄區員警，警方到場請連婦協助打電話給丈夫，並請銀行行員協助查詢Line群組專員提供的帳戶，發現明顯為人頭帳戶。

員警細心向連婦及連婦丈夫說明以往常見的詐騙手法，加上該帳戶很可疑，是人頭帳戶，經過一番解釋，連婦丈夫才終於相信自己是遇到詐騙，打消匯款念頭。

岡山警分局提醒，詐騙集團雖然花招百出，但不變的目的就是要騙取民眾財物，如有民眾遇有要求不明匯款的電話，在自身財物要交付之前請務必保持冷靜，停一停、想一想，並做再次的查證，不要輕易落入詐騙集團話術，而輕易將辛苦賺來的財產拱手送人，如有任何問題可撥打110或165反詐騙電話，24小時均有專人提供服務。

高雄市岡山區一名連姓婦人因無法勸阻丈夫想匯款投資念頭，到銀行幫忙匯款14萬，經銀行行員及員警協助，連婦丈夫才終於相信是遇到詐騙，放棄匯款。記者陳玫玲／翻攝
高雄市岡山區一名連姓婦人因無法勸阻丈夫想匯款投資念頭，到銀行幫忙匯款14萬，經銀行行員及員警協助，連婦丈夫才終於相信是遇到詐騙，放棄匯款。記者陳玫玲／翻攝
高雄市岡山區一名連姓婦人因無法勸阻丈夫想匯款投資念頭，到銀行幫忙匯款14萬，經銀行行員及員警協助，連婦丈夫才終於相信是遇到詐騙，放棄匯款。記者陳玫玲／翻攝
高雄市岡山區一名連姓婦人因無法勸阻丈夫想匯款投資念頭，到銀行幫忙匯款14萬，經銀行行員及員警協助，連婦丈夫才終於相信是遇到詐騙，放棄匯款。記者陳玫玲／翻攝

詐騙集團 岡山 高雄市

延伸閱讀

天虹科技副總撞死人 警關說遭懲處

天虹科技副總撞死人遭爆找警關說 新竹縣警局開鍘

香港增250例確診 Omicron新變種出現社區傳播

金門成詐騙集團提款機？ 男子誤信投資獲利遭詐近50萬

相關新聞

麥當勞門市今晚熄燈、清早有人排隊等開店 引爆衝突濺血

基隆人口中的「大麥」、鄰近廟口夜市的麥當勞愛三路門市今晚結束營業，湧現消費人潮。今天清晨5點多還沒開店，就有人在店外排隊...

拱天宮提告！駁斥謠言白沙屯媽祖進香涉詐騙香油錢

國內宗教盛事白沙屯媽祖進香5月27日落幕，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天指出，進香期間有心人士涉嫌散播不實，誣指進香以作騙...

新北汐止男跟家人吵架竟縱火 朝警丟汽油罐遭開3槍制伏

新北市汐止區伯爵街一幢華廈今晨7時許傳出火警，消防到場卻發現是一名男子疑似因有糾紛縱火，焚燒門口鞋櫃，鄰居趕緊拿滅火器撲...

板橋東門地下道工安意外 包商父子檔失聯3小時送醫雙亡

新北市板橋區廢棄東門地下道，昨天晚上9點多，有2名工程包商父子檔，因不明原因在地下道沒了呼吸心跳，送醫搶救逾一小時雙雙不...

台74機車慢車道釀15輛機車事故 3車起火13人傷

台74線快速道路近朝馬匝道的機車慢車道，在昨天晚間10時許，發生3起連環車禍，先是8輛機車因不明原因碰撞後，後方4輛機車...

跟騷法上路！桃警婦幼隊增11警力 將辦有獎徵答

因應「跟蹤騷擾防制法」6月1日將上路，桃園市警局5月起陸續擴充人力並密集培訓，其中婦幼警察隊補11名警力全國最多，各分局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。