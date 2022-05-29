輕信投資可獲利 太太無奈到銀行幫匯款警阻詐

高雄市岡山區連姓婦人的丈夫日前加入股票投資Line群組，相信到銀行匯款投資可獲利，連婦覺得可能是詐騙，但她的丈夫卻深信不疑，並要求連婦到銀行匯款14萬，銀行行員發現有異，請員警到場，員警向連婦及連婦丈夫表示，專員提供的帳戶為人頭帳戶，成功阻詐。

據了解，連姓婦人的丈夫前一陣子加入股票投資Line群組，並且深信群組專員提到投資平台可獲利，連婦雖然覺得怪怪的，向丈夫表示可能是詐騙，但卻無法阻攔丈夫想匯款的心情，兩人還曾為此起了不少爭執，最後連婦說服不了丈夫，只能在本月25日中午幫忙到銀行匯款。

連婦向銀行行員表示，丈夫加入股票投資Line群組，因此來匯款14萬，銀行行員立即通報轄區員警，警方到場請連婦協助打電話給丈夫，並請銀行行員協助查詢Line群組專員提供的帳戶，發現明顯為人頭帳戶。

員警細心向連婦及連婦丈夫說明以往常見的詐騙手法，加上該帳戶很可疑，是人頭帳戶，經過一番解釋，連婦丈夫才終於相信自己是遇到詐騙，打消匯款念頭。