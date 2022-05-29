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高市12路口「消防一路通」 緊急車輛一路綠燈

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導

根據統計，每年全台消防車及救護車輛交通事故逾百件，為提升緊急車輛和用路人安全，高市全國首創，和消防署合作在市區中華五路、四維四路等12路口推動「消防一路通」計畫。利用5G技術讓消防、救護車輛可「一路綠燈」，增加25%行車效率，據統計節省20%行車時間。

緊急救護車輛常在路口和一般車輛發生事故，用路人對於突然在路口出現或強制通行的救護、消防車輛時常反應不及，造成用路人、救護傷患及消防人員發生車禍造成傷亡。

交通局表示，「消防一路通」計畫運用交通控制系統與119勤務派遣整合，透過5G及GPS技術，蒐集消防與救護車輛位置、速度、方向，即時控制路口號誌，讓緊急車輛通行廊道一路綠燈，提升緊急救護效率，確保路口安全。

計畫選在高雄「亞灣5G AIoT創新園區」周邊道路為試驗場域，區域內包含阮綜合醫院及成功、前鎮2個消防分隊等，實施路口包含中華五路（四維四路至正勤路段）及四維四路（成功一路至中華四路段）共12個路口。

交通局長張淑娟說，這項計畫是全國範圍最大、首創幹（支）道控制路廊連續開啟綠燈，經過實車測試發現，可增加緊急車輛行車速度，節省20%行車時間，讓出勤救援途中更安全、快速，未來會規畫繼續拓展到其他醫院及路口。

成大交通管理系主任鄭永祥說，緊急車輛優先通行的計畫能提升救護車輛的行車效率，但因台灣路口、號誌、機車都多，在測試時需注意號誌間的干擾狀況，以及用路人的可反應的時間。也可參考國外的設置經驗，在數個月觀察後，再考慮是否普及設置於各消防分隊的主要路口。

高市交通局和消防署合作，首創在高市12個路口推動「消防一路通」計畫，提升緊急車輛行車速度、安全。記者林巧璉／翻攝
高市交通局和消防署合作，首創在高市12個路口推動「消防一路通」計畫，提升緊急車輛行車速度、安全。記者林巧璉／翻攝

救護車

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