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板橋地下道2死意外為父子 吸入過多危險氣體

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導

新北市板橋區昨晚有2名父子工人在地下道吸入危險氣體，導致死亡。新北市勞工局表示，經查後發現他們沒有做好換氣檢查與設置相關設備，才會吸入過多危險氣體。勞工局表示，兒子是公司負責人，已經死亡，不會再做裁罰，但會要求負責業務的板橋區公所未來加強防範。

勞工局表示，這起案件是板橋區公所委託包商在板橋區府中路與南門街交叉路口地下道檢查樓水情形，2名工人是父子關係，兒子為公司負責人。

勞工局表示，由於該下水道有發生漏水情形，區公所便請業者到場檢查、修復，他們下午2時到場，但到晚間9時才被發現吸入過量危險氣體，送醫後不治。

勞工局表示，一般來說，在地下空間施作工程都須做好換氣措施，但2名工人可能沒有測試現場是否存在有害氣體，也沒有設置通風換氣設備，這些都是施工缺失。

勞工局指出，工安違規通常需要處罰雇主，不過這2名死亡的工人本身就是公司負責人，市府不會在傷口上灑鹽，另做裁處。不過會要求板橋區公所未來委託案件時，要盯緊廠商的施工行為，避免類似意外再發生。

新北勞動檢查處表示，昨日晚間收到通報後，隨即派員前往檢查，目前已要求現場停止作業，以避免災害持續擴大。另勞檢處將協助家屬辦理職災慰助，同時轉送勞保局提供必要之協助。

新北市板橋昨日發生2死意外，工人在地下道吸入過多危險氣體，導致喪命。圖／新北市勞工局提供
新北市板橋昨日發生2死意外，工人在地下道吸入過多危險氣體，導致喪命。圖／新北市勞工局提供

勞工局 漏水

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