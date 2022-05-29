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妙齡女網戀沖昏頭 為見男網友得買3萬元遊戲點數
26歲陳姓女子透過交友軟體認識男網友，兩人互相加Line，昨天下午2點相約見面，陳女赴約途中卻接到對方來電，要她購買3萬元的遊戲點數，作為驗證身分的保證金才能碰面。陳女直奔中西區民族路某超商，店員察覺有異及時報警，員警耐心說明，陳女才驚覺掉進愛情詐騙圈套。
「有人疑似遭詐騙。」台南市警二分局博愛派出所警員陳正利、鄭嘉家於昨天下午2點多接獲超商店員報案立即趕赴現場，了解事發經過。
陳女表示，她經由網路交友認識男網友，對方取得信任後，要求購買遊戲點數才能與他見面，以「初次見面、真心交往、驗證身分、保障雙方權益」等理由，要她購買3萬元遊戲點數為保證金，並稱見面後會全額現金歸還。
陳女信以為真，到民族路某超商要求買3萬元遊戲點數，還好機警的店員與耐心的員警協助解説之下，陳女才驚覺受騙，成功攔阻購買遊戲點數，免於受騙。
台南市警二分局表示，許多年輕人利用網路社群與通訊軟體上網交友，反成了詐騙目標，詐騙集團採取假交友真詐財的方式，先搏得感情再騙取錢財，民眾若遇到網友要求支付「見面費」或是要求先購買點數，百分百就是詐騙。警方呼籲，結交網友應提高警覺，若有任何詐騙疑義，請撥打110或向165反詐騙專線諮詢。
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