麥當勞門市今晚熄燈、清早有人排隊等開店 引爆衝突濺血

基隆市鄰近廟口夜市的麥當勞愛三路門市今晚結束營業，湧現消費人潮。今天清晨5點多還沒開店，就有人在店外排隊。李男等3人前往麥當勞途中，與王姓少年疑因肢體碰觸引爆衝突，李男涉嫌持折疊刀劃傷王的左手臂。警方隨後在夾娃娃機店找到李男等3人，依傷害、聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

基隆市中心有兩家麥當勞門市，開店34年的愛三路門市被稱為「大麥」，後來展店的信一路門市被稱為「小麥」。愛三路麥當勞門市昨天公告，「各位親愛的好鄰居，我們即將於29日晚上8點結束營業」，消息很快在社群流傳及媒體報導。

麥當勞愛三路門市是許多基隆人相約碰面的地點，門市公告即將結束營業，昨天引來許多消費人潮，也有人在店外拍照打卡，分享回憶。

「大麥」今早6點營業，但5點多就有人在店外排隊。李男等3人相約今早吃麥當勞，清晨5點多走愛三路騎樓前往麥當勞時，與王姓少年發生擦撞，引發口角。

王姓少年認為李男撞到他應道歉，質問對方「撞到人不用道歉哦？」雙方隨後爆發肢衝突。王姓少年「一打三」落居下風，並被李男持折疊刀劃傷，左手臂有道約5公分傷傷，送醫後無大礙。

員警獲報到場，在附近的夾娃娃機店找到李男等3人，帶回偵詢，將依聚眾鬥毆、傷害罪嫌偵辦，完成筆錄後函送基隆地檢署偵辦。