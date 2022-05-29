桃園情侶從摩鐵吵到橋上 女卻失足墜10公尺河床

桃園市一對情侶昨天沿街吵架，一路吵到桃園區經國橋邊，女子因一時情緒激動，不慎墜落10公尺高河床，嚇得路人跟男友趕緊報案；警消到場後發現她腰部骨折但意識清楚，利用器材車將她吊上橋面送醫後，目前狀況穩定無大礙。

桃園警分局指出，同安派出所昨天12時15分接獲民眾報案，稱經國橋旁有一對男女爭吵，警員游志翔、蕭暄逸及陳璽翔火速趕抵現場時，發現22歲陳姓女子已因情緒激動，不慎自2樓高橋梁墜落，躺在河床上動彈不得。

由於河床那邊是峭壁，員警連忙繞到河對岸，再涉水到女子身邊，發現她腰部骨折、無明顯外傷但意識清楚，聯絡119到場救援。

警方詢問她33歲黃姓男友，得知兩人情感糾紛，一路從附近汽車旅館吵到莊敬路、經國路口，最後來到經國橋上。

據瞭解，兩人在橋邊發生一番爭執拉扯後，黃男打電話想請親友幫忙溝通，一回頭卻發現女友掉落河床。

消防局派遣桃園分隊消防車及救護車各一輛，到場研判地勢不利搬運、救援困難，立即加派特種搜救隊支援，將陳姓女子固定在長背板及籃式擔架，再以器材車吊掛，順利助她脫困並送醫。目前狀況穩定無大礙。

桃園分隊長張侃峯呼籲民眾珍惜生命，生活中遇有各式難題時，應尋求相關社福機構或醫療單位協助，亦可撥打自殺防治中心專線1999轉8858(幫幫我吧)。勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )