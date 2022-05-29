聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／笨賊到捷運站隨機打劫 搶到哀鳳又亂扔準備吃牢飯
新北市新莊區有2個難兄難弟無業缺錢，昨天上午到捷運迴龍站轉乘停車場隨機打劫，從1名機車騎士身上搶走iPhone 13和1把汽車鑰匙，得手之後又嫌手機無用，隨手扔棄。警方當天便循線逮捕2人，依強盜罪嫌移送法辦。
據了解，37歲莊姓男子因涉槍砲、妨害自由、傷害罪被通緝，平日與36歲王姓男子租屋同住。2人無業缺錢，昨天清晨7時許共乘機車停在附近，再徒步至捷運站停車場尋找犯案目標。
當時是星期六一大清早，停車場內只看見1名34歲男子剛剛停好機車，2名嫌犯趨前攀談，謊稱自己的車壞了，請求協助，接著便將被害人引導至角落。
王嫌把風，莊嫌掏出小刀抵住對方脖子，動手搜刮身上財物，不料竟然沒有現金，只搶到1支手機、1把汽車鑰匙。逃脫半途即覺得手機和鑰匙無用，隨手塞進停車場某輛機車置物箱，迅速離開現場。
被害人於上午9時許，至新莊警分局丹鳳派出所報案。警方調閱監視器發現嫌犯共乘機車逃逸，10時許循線追至新莊區建安街92巷，發現莊嫌正好在巷內行走，隨即逮捕歸案。
莊嫌落網後謊稱王嫌只是不熟悉的網友，但警方從監視器畫面，研判2人應該住在一起。員警於下午3時前往莊嫌位於新莊區建安街的租屋處準備逮人，王嫌隨即爬窗逃脫，立馬就被逮個正著。
警詢後將2人依強盜罪嫌、通緝案件移送，莊嫌因槍砲案判刑4年拒不執行，被台北地檢署發布通緝，準備吃牢飯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言