影／笨賊到捷運站隨機打劫 搶到哀鳳又亂扔準備吃牢飯

新北市新莊區有2個難兄難弟無業缺錢，昨天上午到捷運迴龍站轉乘停車場隨機打劫，從1名機車騎士身上搶走iPhone 13和1把汽車鑰匙，得手之後又嫌手機無用，隨手扔棄。警方當天便循線逮捕2人，依強盜罪嫌移送法辦。

據了解，37歲莊姓男子因涉槍砲、妨害自由、傷害罪被通緝，平日與36歲王姓男子租屋同住。2人無業缺錢，昨天清晨7時許共乘機車停在附近，再徒步至捷運站停車場尋找犯案目標。

當時是星期六一大清早，停車場內只看見1名34歲男子剛剛停好機車，2名嫌犯趨前攀談，謊稱自己的車壞了，請求協助，接著便將被害人引導至角落。

王嫌把風，莊嫌掏出小刀抵住對方脖子，動手搜刮身上財物，不料竟然沒有現金，只搶到1支手機、1把汽車鑰匙。逃脫半途即覺得手機和鑰匙無用，隨手塞進停車場某輛機車置物箱，迅速離開現場。

被害人於上午9時許，至新莊警分局丹鳳派出所報案。警方調閱監視器發現嫌犯共乘機車逃逸，10時許循線追至新莊區建安街92巷，發現莊嫌正好在巷內行走，隨即逮捕歸案。

莊嫌落網後謊稱王嫌只是不熟悉的網友，但警方從監視器畫面，研判2人應該住在一起。員警於下午3時前往莊嫌位於新莊區建安街的租屋處準備逮人，王嫌隨即爬窗逃脫，立馬就被逮個正著。