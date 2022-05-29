萬元千元鈔天上「降肉」 婦拾金不昧讓失主喜出望外

高雄市一名蔡姓市場零售商日前提領1萬元生活費，返家途中，鈔票從口袋噴飛，蔡男絲毫未察覺，路過的一名林姓婦人見千元鈔滿天飛，和路人將鈔票一一撿起，拾金不昧送交警方，警方透過監視器追查，通知正打算報案的蔡男，讓他喜出望外衝到警所領錢，並感謝警方和林女的幫忙。

警方指出，27日傍晚5時許，一名林姓女子（56歲）抓著一把千元大鈔走進鳳山警分局鳳崗派出所，林女告知警方，和丈夫騎車經過鳳山捷運站前，看見好幾張千元鈔票飛散在地上，原本要告知前方掉錢的騎士，可惜已望塵莫及。

林女說，她和丈夫及其他民眾停下車，幫忙撿拾地上千元鈔後，數一數有1萬元現金，於是送交警方處理。

警員吳枝城除了依拾得遺失物受理外，並調閱路口監視器查看，發現整疊千元鈔是從一名騎士褲子口袋噴飛而出，於是「以車找人」，試圖聯絡失主前來派出所認領。