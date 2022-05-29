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改裝車噪音惹民怨 台南永康今年已取締160件

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

汽、機車改裝排氣管惹民怨，台南市永康警分局結合環保局、監理站人員執行「環警監」稽查專案性勤務，今年迄今累積已取締160件，警方說，為維護交通秩序與環境安寧，執法絕對不手軟，籲民眾勿以身試法。

永康警分局交通組組長葉敏旭表示，於轄區主要道路執行取締汽機車改裝專案勤務，特別針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝及交通違規執行取締，執行「環警監稽查」專案性勤務，共計13次，採多點式守望稽查攔檢勤務，不定時更換執法路段，使有心逃避稽查民眾無所遁形。

他說，今年迄今共取締違規改裝燈色及排氣管94件、擅自改裝LED強光燈35件、危險駕駛24件、通報環保署噪音車檢舉網站7件，合計160件。

永康警分局長甘炎民呼籲，車頭燈光改裝可能造成其他用路人眩光及行車視線致影響交通安全，另違規改裝排氣管產生噪音，除面臨行政罰鍰外，監理單位及環保局更會召回檢驗，環保署已設立專門檢舉網站，民眾可直接採證後，上傳相關採證相片至環保署網頁( https://noisecar.epa.gov.tw )反映，屆時權責主管機關將召回量測噪音，再依噪音管制法查處。

改裝車噪音惹民怨，台南市永康警分局今年迄今已取締160件。圖／讀者提供
改裝車噪音惹民怨，台南市永康警分局今年迄今已取締160件。圖／讀者提供
改裝車噪音惹民怨，台南市永康警分局今年迄今已取締160件。圖 ／讀者提供
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