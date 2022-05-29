台74機車慢車道釀15輛機車事故 3車起火13人傷

台74線快速道路近朝馬匝道的機車慢車道，在昨天晚間10時許，發生3起連環車禍，先是8輛機車因不明原因碰撞後，後方4輛機車在煞停時，又碰撞發生二次事故，引發3輛機車起火燃燒，此起車禍後方約30公尺處，再有3輛機車碰撞，造成騎士、乘客等13人受傷，幸無生命危險，肇因待查。

第六警分局交通分隊在昨天晚間10時獲報，台74線9.9K機車慢車道近朝馬匝道，發生多輛機車碰撞的連環車禍，經查蔡男（22歲）、龔男（20歲）、陳男、許男（20歲)、廖男（20歲)、張男（20歲)、吳男（26歲）、陳男（19歲）先沿台74線機車慢車道往朝馬匝道方向行駛發生8車連環碰撞。

接著跟在後方的4輛機車，包括顏女（20歲）、邱男（28歲）、盧女（23歲）、蘇男（32歲）見前方有交通事故煞停時再發生二次交通事故，其中有三輛機車碰撞後不明原因起火燃燒，消防隊獲報後到場撲滅火勢。