拱天宮提告！ 駁斥謠言白沙屯媽祖進香涉詐騙香油錢

國內宗教盛事白沙屯媽祖進香5月27日落幕，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天指出，進香期間有心人士涉嫌散播不實，誣指進香以作騙信徒香油錢為目的，嚴重破壞名譽，已經委請律師提告了。

白沙屯媽祖到雲林縣北港朝天宮進香來回徒步約400公里，進香期程擲筊向媽祖請示，每年都不一定，被列為國家級無形文化資產，今年5月20日出發，27日回宮，8天7夜進香，創紀錄近9.1萬人報名隨香。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發說，媽祖以慈悲為懷，廟方也尊種言論自由，進香活動也可以批評，不認同大可不參加，但不要散播不實，甚至進香結束了，還持續散播，太過份了，涉嫌違反著作權及妨害名譽，已委請律師提告。

拱天宮今天一早在臉書官方粉絲團聲明指出，壬寅年進香期間發現有心人士冒用「白沙屯拱天宮」與「官方頭旗圖案」製作影片，利用臉書與YouTube，及其他網路平台發布傷害性言論，製作聳動影片混淆視聽，批評拱天宮進香民俗活動是以詐騙為目的騙取信徒捐香油，實為不實之言論，已經嚴重侵犯聲譽與權利。

經檢視拱天宮監視影片，該組人員企圖以不實擲筊結論取信於人，分別在不同的時間，在宮內變換位置與地點，一直擲筊長達一個多小時，再斷章取義擷取其中之片段，剪輯到影片中欺騙媽祖信眾，混淆信徒對媽祖的虔誠信任，行為極度卑劣令人難以置信。