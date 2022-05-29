聽新聞
test
0:00 / 0:00
拱天宮提告！駁斥謠言白沙屯媽祖進香涉詐騙香油錢
國內宗教盛事白沙屯媽祖進香5月27日落幕，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天指出，進香期間有心人士涉嫌散播不實，誣指進香以作騙信徒香油錢為目的，嚴重破壞名譽，已經委請律師提告了。
白沙屯媽祖到雲林縣北港朝天宮進香來回徒步約400公里，進香期程擲筊向媽祖請示，每年都不一定，被列為國家級無形文化資產，今年5月20日出發，27日回宮，8天7夜進香，創紀錄近9.1萬人報名隨香。
拱天宮管理委員會總幹事陳春發說，媽祖以慈悲為懷，廟方也尊種言論自由，進香活動也可以批評，不認同大可不參加，但不要散播不實，甚至進香結束了，還持續散播，太過份了，涉嫌違反著作權及妨害名譽，已委請律師提告。
拱天宮今天一早在臉書官方粉絲團聲明指出，壬寅年進香期間發現有心人士冒用「白沙屯拱天宮」與「官方頭旗圖案」製作影片，利用臉書與YouTube，及其他網路平台發布傷害性言論，製作聳動影片混淆視聽，批評拱天宮進香民俗活動是以詐騙為目的騙取信徒捐香油，實為不實之言論，已經嚴重侵犯聲譽與權利。
經檢視拱天宮監視影片，該組人員企圖以不實擲筊結論取信於人，分別在不同的時間，在宮內變換位置與地點，一直擲筊長達一個多小時，再斷章取義擷取其中之片段，剪輯到影片中欺騙媽祖信眾，混淆信徒對媽祖的虔誠信任，行為極度卑劣令人難以置信。
拱天宮指出，民間信仰之存在，能撫慰人心傳達正能量，信眾捐香油是對於信仰尊敬發自內心的奉獻，不應該被以貶低歧視的態度視之挑起對立，負面言論也影響社會前進的動力，此組人員企圖破壞拱天宮信徒對媽祖的信仰，也嚴重違背民俗常理，已經到警察局備案調查，予以警戒以正視聽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言