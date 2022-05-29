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板橋東門地下道工安意外 包商父子檔失聯3小時送醫雙亡

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板橋東門地下道工安意外 包商父子檔失聯3小時送醫雙亡

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市板橋區廢棄東門地下道，昨天晚上9點多，有2名工程包商父子檔，因不明原因在地下道沒了呼吸心跳，送醫搶救逾一小時雙雙不治。警方指出，死者是板橋區公所委外包商的地下道抽水工程人員，疑缺氧窒息亡，詳細死因，尚待今天報請檢察官相驗後釐清。

警方調查，64歲和39歲的包商父子檔，昨天下午按計劃上工，由於近日大雨，發現地下道有部分積水，向區公所表示「底下有積水要抽水」，區公所巡視人員至現場，也有看到2人，孰料晚上6點下班時間，卻遲遲聯繫不上對方。

區公所人員等待多時未果，到現場發現「工程車還在，人卻不見了」，驚覺2人失聯，立刻打119求救。消防局昨天晚上9點58分獲報，派員趕抵，整裝進入地下道，看到2人倒臥在涵洞裡，沒有呼吸心跳，緊急救援至地面。

包商父子檔經送醫急救，仍不幸於昨天晚上11點多雙雙不治，警方後續依規定報請檢方相驗，也聯繫家屬處理後事。有消防員透露，地下工程有一定風險，最怕的就是「沼氣」，若空氣不流通，因沼氣厭氧，待久了就會缺氧昏迷。

警方拉起封鎖線採證，板橋區公所工程課長黃俊維在場協助案情釐清，他表示，該地點是已經封閉的東門地下道，只是地下道仍有機具運作，所以有找廠商定期維護。

區公所表示，昨天中午死者2人上工後，反應「地下道有積水，要抽水」，區公所巡視人員於下午2點多至現場，看到2人在地面上，沒有下去，確認進度無虞後離開。

區公所說，正常包商都在晚上6點收工，昨天晚上6點多打電話聯繫2人沒回應，超過晚上9點了還沒有回電，不放心至現場，發現包商的藍色貨車、施工器具都還在，才意識到發生意外。

據了解，東門地下道興建於1988年，由於地處板橋區府中路與南門街交叉路口，建畢起初被稱為「南門地下道」，直到2007年經歷史考究，確認此處為清朝咸豐年間的「東門」城門所在地，才正名為「東門地下道」；惟地下道使用頻率不高，東門地下道於2018年被市府拆除。

現場可見承包商父子檔所開的藍色貨車與器具。記者翁至成／翻攝
現場可見承包商父子檔所開的藍色貨車與器具。記者翁至成／翻攝
新北市板橋區廢棄東門地下道，昨天晚上有2名承包商父子檔，在抽水工程期間倒臥地下道內沒了呼吸心跳，區公所人員發現失聯後報警，送醫搶救仍亡。記者翁至成／翻攝
新北市板橋區廢棄東門地下道，昨天晚上有2名承包商父子檔，在抽水工程期間倒臥地下道內沒了呼吸心跳，區公所人員發現失聯後報警，送醫搶救仍亡。記者翁至成／翻攝

消防員 檢察官

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