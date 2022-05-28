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少女疑好奇誤觸推土機開關遭夾昏 搶救2小時仍身亡

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少女疑好奇誤觸推土機開關遭夾昏 搶救2小時仍身亡

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市大寮區田單四街一名林姓女子今午在自家工廠一時好奇，觸摸新買、俗稱山貓的推土機，疑似誤觸抽壓踏板，升降牙叉直接往後壓住林女，林女當場昏厥，送醫時已無呼吸心跳，經醫院搶救2小時，於晚間5時許宣告不治，整起事故原因待釐清。

據了解，18歲林女是大發工業區某工廠老闆女兒，今天下午與家人到自家工廠參加聚會，林女在聚會中自行到工廠裡走走，看到新買的推土機一時好奇，林女站在駕駛座外東摸摸西摸摸，在過程中林女疑似啟動機具，又誤觸駕駛座內的抽壓踏板，升降牙叉突然往後把林女夾在升降牙叉與機台中間，林女當場昏厥。

過幾分鐘，林女哥哥發現立即通知救護車到場，救護人員下午2點49分獲報到場時，林女已無呼吸心跳，經送醫初步檢查腹內有出血，經院方2個多小時急救，仍於晚間5點30分左右宣告不治，目前勞檢單位已介入釐清，林女死因有待檢方相驗。

高雄市大寮區大發工業區某工廠老闆女兒林女，今天下午疑似好奇觸摸新買的推土機，誤觸抽壓踏板，推土機升降牙叉往後將林女夾在機具中間，林女送醫搶救仍不治身亡。圖／讀者提供
高雄市大寮區大發工業區某工廠老闆女兒林女，今天下午疑似好奇觸摸新買的推土機，誤觸抽壓踏板，推土機升降牙叉往後將林女夾在機具中間，林女送醫搶救仍不治身亡。圖／讀者提供
高雄市大寮區大發工業區某工廠老闆女兒林女，今天下午疑似好奇觸摸新買的推土機，誤觸抽壓踏板，鏟土機升降牙叉往後將林女夾在機具中間，林女送醫搶救還是不治身亡。圖／讀者提供
高雄市大寮區大發工業區某工廠老闆女兒林女，今天下午疑似好奇觸摸新買的推土機，誤觸抽壓踏板，鏟土機升降牙叉往後將林女夾在機具中間，林女送醫搶救還是不治身亡。圖／讀者提供
高雄市大寮區大發工業區某工廠老闆女兒林女，今天下午疑似好奇觸摸新買的推土機，誤觸抽壓踏板，鏟土機升降牙叉往後將林女夾在機具中間，林女送醫搶救還是不治身亡。圖／讀者提供
高雄市大寮區大發工業區某工廠老闆女兒林女，今天下午疑似好奇觸摸新買的推土機，誤觸抽壓踏板，鏟土機升降牙叉往後將林女夾在機具中間，林女送醫搶救還是不治身亡。圖／讀者提供
高雄市大寮區大發工業區某工廠老闆女兒林女，今天下午疑似好奇觸摸新買的推土機，誤觸抽壓踏板，鏟土機升降牙叉往後將林女夾在機具中間，林女送醫搶救還是不治身亡。圖／讀者提供
高雄市大寮區大發工業區某工廠老闆女兒林女，今天下午疑似好奇觸摸新買的推土機，誤觸抽壓踏板，鏟土機升降牙叉往後將林女夾在機具中間，林女送醫搶救還是不治身亡。圖／讀者提供

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