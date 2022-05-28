聽新聞
test
0:00 / 0:00
少女疑好奇誤觸推土機開關遭夾昏 搶救2小時仍身亡
高雄市大寮區田單四街一名林姓女子今午在自家工廠一時好奇，觸摸新買、俗稱山貓的推土機，疑似誤觸抽壓踏板，升降牙叉直接往後壓住林女，林女當場昏厥，送醫時已無呼吸心跳，經醫院搶救2小時，於晚間5時許宣告不治，整起事故原因待釐清。
據了解，18歲林女是大發工業區某工廠老闆女兒，今天下午與家人到自家工廠參加聚會，林女在聚會中自行到工廠裡走走，看到新買的推土機一時好奇，林女站在駕駛座外東摸摸西摸摸，在過程中林女疑似啟動機具，又誤觸駕駛座內的抽壓踏板，升降牙叉突然往後把林女夾在升降牙叉與機台中間，林女當場昏厥。
過幾分鐘，林女哥哥發現立即通知救護車到場，救護人員下午2點49分獲報到場時，林女已無呼吸心跳，經送醫初步檢查腹內有出血，經院方2個多小時急救，仍於晚間5點30分左右宣告不治，目前勞檢單位已介入釐清，林女死因有待檢方相驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言