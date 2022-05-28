他因父親車禍借酒澆愁又自殘 員警奪刀化解危機
彰化縣員林市李姓男子因父親發生交通事故心情沮喪，又被家人勸說勿飲酒誤事，引起李男情緒激動持剪刀割傷自己，警方據報到場即時制伏李男，並安撫其情緒後送醫，化解一場危機。
警方初步了解，李姓男子最近心情沮喪，26日晚間11點多，因家人勸他不要再喝酒，卻讓李男情緒失控，家人只得報警，林厝派出所員警到達現場後，李男不諒解家人報警，先衝向廚房要拿菜刀自殘，被員警及家人即時攔阻。
李男又佯稱要拿健保卡再走向臥房，卻趁機拿剪刀反手刺向自己腹部，幸好當時警員張展耀當機立斷，衝上前奪下剪刀，並與巡佐黃聰勇等人合力壓制，當時李妻還急著喊說「你這樣叫我怎麼辦？」，場面相當緊張，待李男情緒恢復平穩後，將他送往員林基督教醫院治療，也讓其家人相當感謝警方即時化解危機。
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