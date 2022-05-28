快訊

郭彥均恐遭約談查辦 高嘉瑜逆風相挺：言論自由範疇

崔佩儀母親晚年失智 她曝自己已出現這個跡象

他因父親車禍借酒澆愁又自殘 員警奪刀化解危機

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市李姓男子因父親發生交通事故心情沮喪，又被家人勸說勿飲酒誤事，引起李男情緒激動持剪刀割傷自己，警方據報到場即時制伏李男，並安撫其情緒後送醫，化解一場危機。

警方初步了解，李姓男子最近心情沮喪，26日晚間11點多，因家人勸他不要再喝酒，卻讓李男情緒失控，家人只得報警，林厝派出所員警到達現場後，李男不諒解家人報警，先衝向廚房要拿菜刀自殘，被員警及家人即時攔阻。

李男又佯稱要拿健保卡再走向臥房，卻趁機拿剪刀反手刺向自己腹部，幸好當時警員張展耀當機立斷，衝上前奪下剪刀，並與巡佐黃聰勇等人合力壓制，當時李妻還急著喊說「你這樣叫我怎麼辦？」，場面相當緊張，待李男情緒恢復平穩後，將他送往員林基督教醫院治療，也讓其家人相當感謝警方即時化解危機。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

員林市李姓男子持剪刀自殘，林厝派出所員警即時將他制伏後送醫，化解一場危機。圖／警方提供
員林市李姓男子持剪刀自殘，林厝派出所員警即時將他制伏後送醫，化解一場危機。圖／警方提供
彰化縣員林市李姓男子因父親發生交通事故心情沮喪，又被家人勸說勿飲酒誤事，引起李男情緒激動持剪刀割傷自己，警方據報到場即時制伏李男，並安撫其情緒後送醫，化解一場危機。記者林宛諭／翻攝
彰化縣員林市李姓男子因父親發生交通事故心情沮喪，又被家人勸說勿飲酒誤事，引起李男情緒激動持剪刀割傷自己，警方據報到場即時制伏李男，並安撫其情緒後送醫，化解一場危機。記者林宛諭／翻攝

員林

延伸閱讀

台南警消聯手破門奪刀 英勇救回男子一命

公總傳暴力事件 不滿同事進辦公室脫口罩、竟亮剪刀痛罵

感謝有你 員林市舉辦開放空間演唱會謝環保志工

台76線快速道員林匝道口3車連環撞 釀一死一傷

相關新聞

天虹科技副總撞死人遭爆找警關說 新竹縣警局開鍘

新竹縣竹北天虹科技副總羅偉瑞，日前開車撞死機車騎士涉嫌過失致死案，被騎士家屬爆出關說警方及醫院。新竹縣警察局今天下午召開...

台東1休旅車自撞起火 駕駛順利被救出送醫

台東市山西路二段今傍晚5點多發生休旅車疑似失控衝撞民宅後方圍牆，車子冒煙起火，63歲詹姓駕駛一度受困車內，幸被民眾順利救...

假台電人員誆3萬電費未繳將斷電 婦急奔派出所救了荷包

高雄市一名劉姓婦人在家中接獲自稱是台電鳳山營業所人員來電，指她欠3萬元電費未繳，可幫忙轉接檢警單位確認，假檢警告知若未將...

疑練習開推土機 18歲女遭壓無生命跡象搶救中

高雄市大寮區田單四街一名林姓女子今天下午在自家工廠練習操作推土機，疑似誤觸抽壓踏板，升降牙叉直接往下壓著林女，林女當場無...

男國中生黃蝶翠谷釣魚溺水 醫院搶救仍宣告不治

高雄市美濃區一名利姓國中男學生，趁假日與2名友人到美濃區廣福街雙溪橋下河流旁釣魚戲水，3人正釣著魚，利男卻疑似踩空，跌落...

水泥工車牌遭註銷借牌開上路 散發酒氣拒測挨罰36萬

高雄市一名吳姓水泥工凌晨時分駕車行經旗津區一處路口，巡邏警網發現吳男自小客懸掛車牌和登記資料不符，攔下盤查時，聞到吳男滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。