台東1休旅車自撞起火 駕駛順利被救出送醫
台東市山西路二段今傍晚5點多發生休旅車疑似失控衝撞民宅後方圍牆，車子冒煙起火，63歲詹姓駕駛一度受困車內，幸被民眾順利救出，詹受傷送醫，沒有生命危險。起火休旅車很快被趕來的消防車撲滅。
救援的邱姓民眾說，休旅車幾乎沒有煞車，在十字路口就直接撞上民宅後方圍牆，圍牆被撞出一個大洞，零件也散落一地，還好駕駛還有意識求救，附近居民也聽到巨大撞擊聲，紛紛出來拿出工具，破壞車門把人從副駕駛座拉出來。
救護車隨後趕到後，發現詹姓駕駛手臂及胸口有傷勢，不過意識清醒，躺在地上哀嚎，消防人員緊急處置後送醫。而消防車也拉水線將冒煙起火的休旅車噴水撲滅。由於現場沒有路口監視器及行車記錄器，事故原因警方釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言