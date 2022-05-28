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台東1休旅車自撞起火 駕駛順利被救出送醫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市山西路二段今傍晚5點多發生休旅車疑似失控衝撞民宅後方圍牆，車子冒煙起火，63歲詹姓駕駛一度受困車內，幸被民眾順利救出，詹受傷送醫，沒有生命危險。起火休旅車很快被趕來的消防車撲滅。

救援的邱姓民眾說，休旅車幾乎沒有煞車，在十字路口就直接撞上民宅後方圍牆，圍牆被撞出一個大洞，零件也散落一地，還好駕駛還有意識求救，附近居民也聽到巨大撞擊聲，紛紛出來拿出工具，破壞車門把人從副駕駛座拉出來。

救護車隨後趕到後，發現詹姓駕駛手臂及胸口有傷勢，不過意識清醒，躺在地上哀嚎，消防人員緊急處置後送醫。而消防車也拉水線將冒煙起火的休旅車噴水撲滅。由於現場沒有路口監視器及行車記錄器，事故原因警方釐清中。

台東市山西路二段今傍晚5點多發生休旅車疑似失控衝撞民宅後方圍牆，車子冒煙起火，63歲詹姓駕駛一度受困車內，幸被民眾順利救出，詹受傷送醫，沒有生命危險。圖／讀者提供
台東市山西路二段今傍晚5點多發生休旅車疑似失控衝撞民宅後方圍牆，車子冒煙起火，63歲詹姓駕駛一度受困車內，幸被民眾順利救出，詹受傷送醫，沒有生命危險。圖／讀者提供
消防隊員抵達現場拉水線，迅速將起火的休旅車噴水撲滅。圖／讀者提供
消防隊員抵達現場拉水線，迅速將起火的休旅車噴水撲滅。圖／讀者提供

休旅車 監視器 台東

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