台東1休旅車自撞起火 駕駛順利被救出送醫

台東市山西路二段今傍晚5點多發生休旅車疑似失控衝撞民宅後方圍牆，車子冒煙起火，63歲詹姓駕駛一度受困車內，幸被民眾順利救出，詹受傷送醫，沒有生命危險。起火休旅車很快被趕來的消防車撲滅。

救援的邱姓民眾說，休旅車幾乎沒有煞車，在十字路口就直接撞上民宅後方圍牆，圍牆被撞出一個大洞，零件也散落一地，還好駕駛還有意識求救，附近居民也聽到巨大撞擊聲，紛紛出來拿出工具，破壞車門把人從副駕駛座拉出來。