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新北大漢橋機車道車禍 5車撞一起2人送醫

中央社／ 新北28日電

新北市新莊區大漢橋往板橋區方向機車道今天下午1時30分許，發生機車未保持安全距離與車速發生車禍，有5輛機車撞在一起，消防局據報，將2名輕傷傷者送往衛福部台北醫院。

新北市大漢橋上的機車道今天下午發生機車車禍，有5輛機車從新莊往板橋方向，撞在一起，造成整個機車道阻塞無法通行。不少騎士與駕駛，將照片貼上臉書FACEBOOK社群「我是板橋人」，提醒民眾不要前往車禍現場。

市府消防局說，下午1時30分據報，新莊區大漢橋往板橋方向的機車道有車禍，到場發現現場5輛機車發生撞擊，現場共2名傷者，救護車將40多歲男子、30多歲女子，都送往衛生福利部台北醫院治療，傷者都清醒無生命危險。

警方說，現場交通已經恢復通行，相關肇事責任將進一步調查。

車禍 車道

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