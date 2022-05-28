假台電人員誆3萬電費未繳將斷電 婦急奔派出所救了荷包

高雄市一名劉姓婦人在家中接獲自稱是台電鳳山營業所人員來電，指她欠3萬元電費未繳，可幫忙轉接檢警單位確認，假檢警告知若未將欠繳電費轉入指定帳戶，家中會斷電，嚇得她急奔鄰近派出所求助，所幸警方告知此為詐騙伎倆，讓她著實鬆了一口氣!

左營警分局左營派出所警員王孚泰26日下午1時許，在所內擔服值班勤務，一名劉姓婦人（59歲）神經慌張地走進派出所，王警趨前詢問，劉婦告知在家中接到一通來電，對方聲稱是台電鳳山營業所人員，指她欠繳3萬元電費。

劉婦說，後來對方好意將電話轉接至自稱是檢察官的手上，對方和她確認身分後，要求她須將積欠電費3萬元，匯入指定帳戶中，若未接到匯款，稍晚就會對她家實施斷電，所以至派出所求助。