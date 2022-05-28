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男國中生黃蝶翠谷釣魚溺水 醫院搶救仍宣告不治
高雄市美濃區一名利姓國中男學生，趁假日與2名友人到美濃區廣福街雙溪橋下河流旁釣魚戲水，3人正釣著魚，利男卻疑似踩空，跌落溪中，利男友人立即報案求助，警消將利男救起送醫，但醫院還是宣告不治，利男死因有待檢方相驗釐清。
附近居民表示，美濃雙溪橋鄰近黃蝶翠谷，過去常有民眾前往戲水、釣魚，近幾年溪水減少有時接近乾涸，就少有民眾到此玩水，這幾天連日降雨，住附近的利姓男學生（14歲）可能看橋下河流又有水，與林姓同學、李姓同學一同到河流旁釣魚。
3人釣魚途中，約接近下午1點利男疑似踩空滑進河流，利男友人轉頭就已經沒看到利男，立即打119求救，救護人員出動8車11人1艇到場，約1個多小時搜索，下午2點20分左右於距離利男落水點約30公尺遠的地方尋獲利男，但已無呼吸心跳。
消防人員立即將利男拉上岸，實施心肺復甦術並送醫，但還是搶救無效，下午3點9分院方宣告不治，利男詳細死因有待檢方相驗釐清。
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