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黃蝶翠谷傳溺水 14歲男學生疑釣魚不慎踩空已尋獲送醫

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市美濃區知名旅遊景點黃蝶翠谷，今天中午近1時許，一名利姓國中男學生疑似在雙溪橋附近戲水時不慎溺水高雄市消防人員到場將男學生救起時已無呼吸心跳，目前送醫急救中，詳細事故原因待釐清。

據了解，14歲的利姓男學生今天與林姓同學（13歲）、李姓同學（13歲），到美濃區廣福街雙溪橋下河流旁釣魚，利男疑似不慎踩空滑落溪中不見蹤影，同行的友人立即打119求救，消防人員到場下午2點20分在距離利男落水處約30公尺的地方尋獲利男，目前送醫急救中。

高雄市美濃愛鄉協進會總幹事邱靜慧表示，黃蝶翠谷常有民眾前往戲水、垂釣，但因雙溪橋附近有深潭，前年曾有民眾發生溺水意外，近期連日大雨，水深可能淹沒一個人更是危險，民眾前往戲水務必小心注意，尤其要觀察、避開深潭。

高雄市美濃區知名景點黃蝶翠谷今天中午近1點傳有男學生溺水意外，消防人員救起時已無呼吸心跳，送醫急救中。圖／讀者提供
高雄市美濃區知名景點黃蝶翠谷今天中午近1點傳有男學生溺水意外，消防人員救起時已無呼吸心跳，送醫急救中。圖／讀者提供

美濃 高雄市 溺水

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