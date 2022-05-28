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黃蝶翠谷傳溺水 14歲男學生疑釣魚不慎踩空已尋獲送醫
高雄市美濃區知名旅遊景點黃蝶翠谷，今天中午近1時許，一名利姓國中男學生疑似在雙溪橋附近戲水時不慎溺水，高雄市消防人員到場將男學生救起時已無呼吸心跳，目前送醫急救中，詳細事故原因待釐清。
據了解，14歲的利姓男學生今天與林姓同學（13歲）、李姓同學（13歲），到美濃區廣福街雙溪橋下河流旁釣魚，利男疑似不慎踩空滑落溪中不見蹤影，同行的友人立即打119求救，消防人員到場下午2點20分在距離利男落水處約30公尺的地方尋獲利男，目前送醫急救中。
高雄市美濃愛鄉協進會總幹事邱靜慧表示，黃蝶翠谷常有民眾前往戲水、垂釣，但因雙溪橋附近有深潭，前年曾有民眾發生溺水意外，近期連日大雨，水深可能淹沒一個人更是危險，民眾前往戲水務必小心注意，尤其要觀察、避開深潭。
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