黃蝶翠谷傳溺水 14歲男學生疑釣魚不慎踩空已尋獲送醫

高雄市美濃區知名旅遊景點黃蝶翠谷，今天中午近1時許，一名利姓國中男學生疑似在雙溪橋附近戲水時不慎溺水，高雄市消防人員到場將男學生救起時已無呼吸心跳，目前送醫急救中，詳細事故原因待釐清。

據了解，14歲的利姓男學生今天與林姓同學（13歲）、李姓同學（13歲），到美濃區廣福街雙溪橋下河流旁釣魚，利男疑似不慎踩空滑落溪中不見蹤影，同行的友人立即打119求救，消防人員到場下午2點20分在距離利男落水處約30公尺的地方尋獲利男，目前送醫急救中。