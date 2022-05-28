花蓮接連2起大車違規死亡車禍 吉安警加強取締稽查

花蓮近日接連發生聯結車逆向闖紅燈、砂石車駛入禁行路段，與其它車輛發生碰撞造成死亡的重大車禍，吉安警分局為防止悲劇重演，加強稽查大車各項重大違規行為，也約束轄內貨運業者，務必申請完整路權。

一輛聯結車本月20日清晨4時許，沿市區和平路往西行駛，在自強路口逆向闖紅燈撞上小客車，造成小客車上一死一傷；昨天下午，在吉安鄉建國路2段，又有砂石車與電動自行車碰撞，自行車騎士高姓老婦疑遭輾過，重傷不治，警方查出該路段禁行15噸以上大車，砂石車已違規。

吉安警分局表示，轄區吉安、壽豐兩鄉聯外道路狹長，屬南北交通要衝，是許多遊覽車、曳引車、聯結車等大型車輛行駛的必經路線，為防堵大型車輛衍生意外事故，警方持續在重點路段加強攔檢稽查，近日也持續針對大車未申請路權、闖紅燈、不當超車、超載、超速等重大違規加強稽查，並提醒貨運業者自律，上路前一定要申請完整的路權。

警方指出，依據統計，「視線死角」和「內輪差」是大車肇事主因，大型車輛駕駛座較高、車身長，駕駛不易發現車頭或後方狀況，若在轉彎時有人車突然竄出，更不容易立即判斷，容易造成傷亡，呼籲民眾若路上遇到大型車，保持10公尺以上安全距離，也建議大車的行車視野輔助系統，應具有主動預警，偵測涵蓋內輪差與視野盲區，有效維護用路安全。