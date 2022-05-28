影／國道昨天單日34車追撞 警呼籲雨神同行當心水漂

近期常有暴雨狂炸，國道公路警察局不斷宣導「雨神同行必須當心水漂效應」，可惜仍然事故不斷，光是昨天一日之內便有34輛車分別在國道1號、3號撞成一團，警方再度呼籲，雨天開車務必繫妥安全帶、放慢車速拉大距離。

今年梅雨季數度強降雨，國道警方5月初便在臉書粉專宣導當心「水漂效應」，提醒用路人行駛高速公路若遇大雨，記得開啟大燈、霧燈，放慢車速拉大距離、小心水漂，如果發生小追撞人沒受傷，先移車到安全處，事後報案一樣會受理。

前天晚上10時許，國道1號南向160.6公里后里路段泰安出口，傳出5車追撞事故。昨天上午10時許，國道3號彰化和美路段約192.3至194.9公里，短短15分鐘先後發生5起追撞事故，包括貨車、飼料車、垃圾車、休旅車、轎車共18輛車因天雨路滑撞成一團，5人受傷送醫。

上午11時許國道1號北向高雄楠梓路段，則有6車追撞，4人受傷送醫。國道警方下午再度於粉絲專頁加強宣導雨天行車安全，結果晚間7時許國道1號南向麻豆交流道附近、8時許在南向下營路段，又各有5輛車發生事故，共4人受傷。

尤其昨天單日國道1號、3號便因雨累計超過34輛車追撞，13人受傷送醫。國道公路警察局再度呼籲，雨天行車應1減速慢行，盡量避免變換車道、2保持適當行車距離、3留意他車濺起的水花、4特別注意穿越積水區。