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東石鄉壽島秘境網紅馬桶攤子遭人砸毀 網友怒警方追查
熱門國片「消失的情人節」在嘉義縣東石鄉白水湖壽島取景，電影掀起觀光熱潮，地盤下陷廢棄工寮旁的露天蹲式馬桶，成為網紅景點，馬桶屋主在旁邊擺攤做生意，今天被發現擺攤遭惡意破壞，「東石之美」社群貼文圖，引發網友公憤，大家發怒要揪出破壞凶手，警方追查。
「東石之美」版主余仁傑說，東石難得有個全國性的網紅景點，今天卻遭到惡意的破壞、雖然被破壞的不是那個網紅馬桶，但誰知破壞者心裡在想什麼，真的太惡劣了，抓到直接塞到馬桶裡去才是！
人家屋主在這好好的做生意，又沒礙著你，眼紅也不需要找人家的攤子出氣！如果砸好玩的、那就是心理有病、也要趕快去看醫生才是！
不管其動機或目的為何，現在最重要的要保護好這珍貴的網紅景點，除加強巡邏，是不是也要加裝監視器了，多幾層防護就能避免再遭人蓄意破壞了！
朴子警分局港墘聯合所說，獲知白水湖壽島私人攤位遭毀損案，已主動展開偵查，並調閱週邊監視器，積極追緝犯嫌，民眾如有線索可隨時來電提供，本所電話05- 3793564。
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