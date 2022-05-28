台南易肇事路段時段 警方公布加強取締時間地點

台南麻豆警分局轄區5月至今發生多起嚴重交通事故，地點集中郊區聯外道路及產業道路；分局今天宣布針對事故熱點及易肇事時段加強「促進路口安全」執法，並公布8處取締地點。

警方統計今年1到6月麻豆區車禍發生339件、下營區138件、官田區131件、六甲區88件最少；易肇事路段麻豆區興中路、中正路及中山路、市176線(麻豆交流道至麻豆口路段)、市173線謝厝寮路段；下營區中山路一段及台19甲線路段；六甲區中華路、中正路段及台一線(龜仔港路段)；官田區中山路一段及台1線(南廍至渡頭路段)。

警方表示，嚴重事故都到場會勘，研提具體改善道路工程解決方案；另編排警力針對易肇事路時段有效執法減少事故。易肇事時段集中尖峰時段上午6到10點、下午4到8點。分析駕駛人主要肇因以「未依規定讓車」及「未注意車前狀況」為主，提醒駕駛人注意路口停讓及行經易肇事路段小心行駛。

麻豆分局表示，今年1至5月取締闖紅燈757件、違規逆向229件、機車未依規定兩段式左轉210件、機車行駛禁行機車道196件、轉彎未依規定310件、未戴安全帽888件及酒後駕車123件；另針對易超速違規路段，取締超速1970件，將修正測速照相取締位置，落實「速度管理執法專案」執法。

6月起加強取締位置如下：

1、麻豆區中民里謝厝寮101之35號雙向

2、麻豆區井東里磚子井83之5號

3、雙向麻豆區市道171線12公里海埔路段

4、下營區市道174線14公里處雙向

5、下營區台19甲線12.42公里雙向

6、六甲區市道165線31.8公里雙向

7、六甲區台1線299.85公里南下