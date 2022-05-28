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影／南投婦人荔枝園除草 不慎摔落水溝被沖走死亡

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣草屯鎮平林里65歲黃姓婦人昨天下午在荔枝園清理雜草時，不慎掉落果園旁圳溝，因為大雨水勢湍急，婦人一下被沖走，警消搜尋到深夜沒有發現，今天上午在下游野溪深潭發現黃姓婦人，可惜已無生命跡象。

南投縣消防局昨天傍晚5時接獲報案，雙冬地區平學路有人落水，雙冬分隊出動警義消、草屯警義消前往救援。落水的65歲黃姓婦人行動不便，現場只有看到機車找不到人，荔枝園旁是寬度4公尺、深約3公尺的圳溝， 船艇無法下水，消防人員用繩索下溝渠搜索。

40多名消防、義消人員沿著圳溝搜尋到深夜11時，因地勢崎嶇濕滑，考量搜救人員安全，與家屬達成共識，搜尋告一段落。

今天上午消防局派出雙冬、草屯、南投等消防分隊30多人連同潛水人員，分3個區段4組人員加強搜索，終於在下游野溪深潭旁發現黃姓婦人，可惜以已無生命跡象，將遺體交由家屬和警方處理。

南投縣消防局表示，最近雨季期間常有強降雨，山區溝圳容易出現溪洪暴漲，民眾到溪流和圳溝，務必注意安全，以免危險。

草屯鎮平林里黃姓婦人昨天傍晚落水失蹤，消防人員今天在下游野溪發現遺體。圖／南投縣消防局提供
草屯鎮平林里黃姓婦人昨天傍晚落水失蹤，消防人員今天在下游野溪發現遺體。圖／南投縣消防局提供
消防人員沿著草屯鎮圳溝，搜尋落水失蹤的黃姓婦人。圖／南投縣消防局提供
消防人員沿著草屯鎮圳溝，搜尋落水失蹤的黃姓婦人。圖／南投縣消防局提供
消防人員沿著草屯鎮圳溝，搜尋落水失蹤的黃姓婦人。圖／南投縣消防局提供
消防人員沿著草屯鎮圳溝，搜尋落水失蹤的黃姓婦人。圖／南投縣消防局提供

南投 荔枝

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