快訊

郭彥均「很多孩子走了」要查 陳時中：散布謠言最高罰300萬

今年逾千人染疫亡！今127死亡含2男童 因腦水腫、腦腫瘤不治

直播／本土+80835！ 中重症+408、死亡+127 雙創新高

連日降雨冒險清圳溝 南投農婦落水1夜尋獲遺體

中央社／ 南投縣28日電

連日降雨，一名農婦昨天前往荔枝園清理圳溝枯枝、落葉時，疑不慎遭水流沖走，由於昨天溝水暴漲且湍急，搜尋至夜間無所獲，今天雨勢停止、水流消退，持續搜救發現婦人遺體。

連日鋒面帶來降雨，草屯鎮一名60多歲黃姓婦人昨天前往荔枝園清理圳溝枯枝、落葉時，疑不慎失足遭湍急水流沖走，家屬得知後趕緊報案，南投縣消防下局集結第一大隊、南投、碧興、草屯、雙冬分隊等警消、義消趕往搜索，無奈雨勢太大且溝水暴漲，至深夜未尋獲。

大批警義消今天一早再度集結搜索，草屯鎮長簡景賢也到場關心，家屬則焚燒紙錢呼喊要婦人「快回家」，場面哀傷。消防局第一大隊長林易慶接受媒體聯訪表示，集結警義消、救難協會30多人分區段搜尋圳溝，在圳溝第1段與第2段落差之間，發現罹難者與雜草捲在一起。

救難人員透露，這處山區圳溝平時近乾枯，疑因近日降雨暴漲，溝水非常混濁，由於搜索至入夜又下大雨，任務暫停，今天雨勢停歇且溝水消退，人員分段沿圳溝往下游、深潭尋找，不過圳溝地勢又陡又滑，經仔細搜尋，最後在距落水處約500、600公尺外發現遺體。

消防局發布訊息表示，圳溝約寬3公尺、深3公尺，船艇無法下水，人員以繩索下圳溝搜索，昨天搜尋未發現失蹤者，因天色昏暗且地面溼滑，考量搜救人員安全，與家屬達成共識後暫停搜救，今天清晨動員30多人分為3區段加強搜索，約上午9時多發現失蹤者，無生命徵象，後續交警方、家屬處理。

荔枝 南投 失蹤

延伸閱讀

南投山區連日大雨 全台最爛道路土石流交通中斷

防疫不忘防災、防汛 高市消防局特搜中隊整備待命

聽大巨人說故事 南投地利遊客資訊站正式啟用

南投荔枝結果率不佳 農糧署承諾低利貸款現金救助

相關新聞

高雄議員黃捷布條又被挖眼！2次凶手都是她

高雄市無黨籍議員黃捷懸掛在鳳山火車站的布條，18日被人發現布條照片的雙眼遭人割破，黃捷報案後，警方查出一名傅姓婦人涉案，...

影／連日豪雨落石坍塌 北宜公路31公里雙向封鎖搶通中

連日豪雨導致落石坍塌，新北市北宜公路31公里坪林路段今天凌晨因落石壓倒電線桿，目前雙向車道均封閉，由公路總局及台電公司派...

台61聯結車爆胎撞擊斷兩截 車頭噴對向車道

台61西濱快速道路今天上午7點半左右一輛聯結車行經南下163公里中彰大橋時，突然撞擊翻覆，造成車輛斷成兩截，車頭和車身分...

影／南投婦人荔枝園除草 不慎摔落水溝被沖走死亡

南投縣草屯鎮平林里65歲黃姓婦人昨天下午在荔枝園清理雜草時，不慎掉落果園旁圳溝，因為大雨水勢湍急，婦人一下被沖走，警消搜...

宜蘭五結透天民宅暗夜竄火舌 住戶驚險逃命1送醫

宜蘭縣五結鄉舊街二路一棟3層樓透天民宅今天凌晨1點多，不明原因發生火警意外，熊熊火焰不停竄出，屋內2人倉皇逃生、2人被救...

偷了1500香油錢想再偷卻卡住 他以為神蹟顯靈嚇跑

高雄市旗山區鄭姓男子疑缺錢花用，到旗山區地皇宮竊取功德箱的香油錢，鄭男到廟前先換裝變身，趁四下無人「釣」錢，鄭男先竊得1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。