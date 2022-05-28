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高雄議員黃捷布條又被挖眼！2次凶手都是她

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市無黨籍議員黃捷懸掛在鳳山火車站的布條，18日被人發現布條照片的雙眼遭人割破，黃捷報案後，警方查出一名傅姓婦人涉案，傅辯稱因心情不佳，見布條過於醒目才下手；豈料，黃捷另外懸掛在瑞興路的布條23日又傳出遭人刮損，警方調閱監視器，發現2次凶手都是傅婦。

市議員黃捷18日向轄區鳳山警分局報案，指稱懸掛在鳳山火車站的布條遭人破壞，布條照片上的雙眼被人割破，黃捷事後在臉書上發文，無奈指出，「又有布條被割眼，怎麼都是針對眼睛，感謝熱心民眾回報，我也報警了」，文末呼籲「別因一時的政治情緒沖昏頭犯法」。

轄區警方獲報追查，逮捕涉案的傅姓婦人（60歲），傅辯稱因心情不佳，在深夜時分經過該處，見布條過於醒目才下手，警詢後依毀損罪嫌函送法辦。

沒想到，黃捷位於鳳山區瑞興路上的宣傳布條，23日被人發現有遭人刮損的破壞痕跡，黃捷報案後，警方連續調閱過濾周邊監視器，發現5月14日上午，曾割破黃捷布條雙眼的傅婦熟悉身影出現在現場，再度通知傅婦到案。

傅女士坦承該處布條也是她破壞，辯稱近日因工作不順，心情差，當天騎車路過布條時，就順手撿拾地上石頭在布條上塗鴉，對於不當行為表示抱歉及後悔，全案訊後依毀損罪嫌將傅函送法辦。

高雄市無黨籍議員黃捷懸掛在鳳山火車站的布條上的雙眼遭人割破，黃捷曾在臉書發文呼籲「別因一時的政治情緒沖昏頭犯法」。圖／取自黃捷臉書
高雄市無黨籍議員黃捷懸掛在鳳山火車站的布條上的雙眼遭人割破，黃捷曾在臉書發文呼籲「別因一時的政治情緒沖昏頭犯法」。圖／取自黃捷臉書
傅女二度破壞高雄市市議員黃捷布條，警詢後被依毀損罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
傅女二度破壞高雄市市議員黃捷布條，警詢後被依毀損罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
高雄市無黨籍議員黃捷懸掛在鳳山火車站的布條上的雙眼遭人割破，警方逮捕涉案的傅姓婦人，沒想到，黃捷另一處的布條遭割破，也是傅婦所為。圖／取自黃捷臉書
高雄市無黨籍議員黃捷懸掛在鳳山火車站的布條上的雙眼遭人割破，警方逮捕涉案的傅姓婦人，沒想到，黃捷另一處的布條遭割破，也是傅婦所為。圖／取自黃捷臉書

黃捷 監視器

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