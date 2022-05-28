高雄議員黃捷布條又被挖眼！2次凶手都是她

高雄市無黨籍議員黃捷懸掛在鳳山火車站的布條，18日被人發現布條照片的雙眼遭人割破，黃捷報案後，警方查出一名傅姓婦人涉案，傅辯稱因心情不佳，見布條過於醒目才下手；豈料，黃捷另外懸掛在瑞興路的布條23日又傳出遭人刮損，警方調閱監視器，發現2次凶手都是傅婦。

市議員黃捷18日向轄區鳳山警分局報案，指稱懸掛在鳳山火車站的布條遭人破壞，布條照片上的雙眼被人割破，黃捷事後在臉書上發文，無奈指出，「又有布條被割眼，怎麼都是針對眼睛，感謝熱心民眾回報，我也報警了」，文末呼籲「別因一時的政治情緒沖昏頭犯法」。

轄區警方獲報追查，逮捕涉案的傅姓婦人（60歲），傅辯稱因心情不佳，在深夜時分經過該處，見布條過於醒目才下手，警詢後依毀損罪嫌函送法辦。

沒想到，黃捷位於鳳山區瑞興路上的宣傳布條，23日被人發現有遭人刮損的破壞痕跡，黃捷報案後，警方連續調閱過濾周邊監視器，發現5月14日上午，曾割破黃捷布條雙眼的傅婦熟悉身影出現在現場，再度通知傅婦到案。