星星之火足以遼原 今年台南20件建物火警竟因抽菸不慎

台南市東區裕豐街一棟6樓公寓大廈4月底發生火警，消防人員接獲報案到場，發現5樓及4樓冒出火舌，5樓幾乎全面燃燒，20多名住戶倉皇逃生，6名住戶因吸入濃煙感到不適送醫，經查抽菸不慎所致，消防局統計1月至4月共發生125件建築物火災，菸蒂起火就有20件、約占16％。

消防局指出，4月下旬，東區裕豐街及永康區龍昌街等處均發生因抽菸不慎，引燃棉被、床鋪、沙發或衣物等易燃可燃物，經逐漸醞釀熱蓄積而產生小明火，再燃附近可燃物，進而擴大燃燒致建築物火災的案例。

4月24日凌晨3時多，消防局救災救護指揮中心受理報案：｢東區裕豐街某大樓發生火災，5樓火苗竄出，6樓建築物，有人在裡面，濃煙不斷竄出來，火愈來愈大了」。消防局陸續派遣8個消防分隊，並由大隊部長官指揮搶救布署。

消防車到達時發現5樓火勢相當猛烈，且屋頂平台有人員受困待救，經指揮官指揮所屬消防人力，分別進行人命搜救、疏散避難、侷限火勢及滅火搶救，在警義消合作下終於順利撲滅火勢，並將受困屋頂平台民眾安全救出，並無人員受傷。據調查，與處理菸蒂不慎有關。

消防局表示，由於菸蒂屬於微小火源，民眾容易忽略其潛藏的危險性，以為不太可能引發火災，但確實並非如此，且這類火災發生卻屢見不鮮。

因此，為降低菸蒂等（微小火源）引起火災，提供下列對策，供民眾參考：

一、建議勿在室內抽菸，特別是睡前或易燃可燃物眾多處所（臥室床鋪或客廳沙發處），請至室外且較無易燃可燃物處所抽菸，並妥善處理菸蒂、菸灰，抽完立即確實熄滅（或以水沾濕菸蒂）。

二、菸蒂、菸灰等應以適當容器收集（菸灰缸或盛水容器等），且丟棄時須確認火源已經熄滅，並每天進行清理，不可大量堆積，特別是陽台處，避免累積菸蒂。

三、睡覺前或飲酒後，切勿抽菸，避免因菸蒂處理不慎、掉落，造成微小火源經過適當時間醞釀、蓄積逐漸發焰燃燒，引燃棉被、床墊、沙發、泡棉或衣物等。

四、公寓住宅，切勿任意從上方丟棄（彈落）菸蒂，避免造成防火巷內、他人住家屋頂等起火燃燒。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康